Es reprenen els treballs de descontaminació del pantà de Flix

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través de la societat estatal Aguas de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed), ha anunciat aquest dimecres la represa dels treballs de descontaminació de l'embassament de Flix per garantir la completa eliminació de la contaminació que queda al fons de l'embassament.Per a la realització d'aquest treballs, el Consell d'Administració d'Acuamed va acordar, el 27 d'octubre de 2017, autoritzar l'encomana de gestió a l'empresa pública Tragsa, amb un pressupost de 44.654.498 euros i un termini d'execució de 19 mesos.Originalment, els treballs per a la descontaminació de l'embassament de Flix van ser adjudicats a la UTE Ebre Flix, que va signar el contracte d'obres a l'abril de 2008. El contracte va ser resolt pel Consell d'Administració d'Acuamed l'1 de febrer de 2018 donada la negativa de la UTE a finalitzar els treballs de descontaminació, segons relata el Ministeri en una nota de premsa.Des d'esta data "s'han mantingut nombroses converses amb el contractista destinades a concertar les condicions en què Tragsa passaria a ser responsable de les instal·lacions per donar continuïtat a les tasques de descontaminació", argumenta el Ministeri. Finalment, el passat 9 de maig es va arribar a un acord per al lliurament de les obres. Dimarts, dia 22, es va deixar constància, mitjançant acta notarial, de l'estat de les instal·lacions de l'obra, a requeriment d'Acuamed.La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya va comunicar ahir el traspàs de les autoritzacions ambientals integrades de l'Actuació de Descontaminació de l'Embassament de Flix a Tragsa, un traspàs que culmina el procés de presa de possessió de les instal·lacions de la obra, de manera que a partir d'aquest dimecres es poden reprendre les tasques de descontaminació.Els treballs encomanats a Tragsa inclouen l'extracció d'un volum total de 79.300 metres cúbics de material que ha de ser extret per culminar la descontaminació de l'embassament de Flix. En aquest material hi ha unes 33 tones de material contaminant, de les quals gairebé un 50% és DDT.

