Jordi Cuixart es presenta a la reelecció com a president d'Òmnium

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre de l'any passat, es presentarà a la reelecció per seguir al capdavant de l'entitat, segons han informat en un comunicat. La renovació de la Presidència i de bona part de la Junta Directiva serà el proper 16 de juny a l’Assemblea General Ordinària al pavelló de la Vall d’HebronCuixart ha adreçat una carta als als més de 117.000 socis de l’entitat on assegura que ser candidat “és un honor, un plaer i un acte de responsabilitat molt gran”. A banda, exposa que l'entitat “ha de ser una eina encara més potent al servei de la societat catalana” i mostra el seu compromís i el de la futura junta a “deixar-nos-hi la pell”. “Davant la regressió autoritària que no s’aturarà”, afegeix Jordi Cuixart, “Òmnium ha de seguir sent un referent en la defensa de la cohesió social i les llibertats”. “Units en la diversitat per seguir avançant com a societat lliure de por i totalitarisme”, sentencia.La candidatura que encapçala Jordi Cuixart compta amb la presència de gran part de l’actual Junta Directiva de l'entitat. Es reforça el paper de Marcel Mauri que optarà ara a la vicepresidència primera. Marina Llansana i Joan Vallvé opten a les altres dues vicepresidències de l’entitat. Segons apunten al mateix comunicat, el projecte presentat mantindrà l’aposta dels darrers anys on l’entitat ha posat l’accent en campanyes com Lluites Compartides, Crida per la Democràcia o Demà Pots Ser Tu.

