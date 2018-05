De la credibilitat lesionada de Rajoy al futur negre de Bárcenas: les claus de la sentència de Gürtel

El cas Gürtel ha tornat a obrir les ferides de la corrupció al PP. La sentència de l'Audiènca Nacional posa llum sobre la realitat d'una caixa B al partit de Mariano Rajoy des del 1998, amb un desfalc a Hisenda de més de 40 milions d'euros, i nombroses transaccions irregulars. La resolució judicial acredita un entramat de societats per aconseguir adjudicacions irregulars de contractes públics, i tot això en connivència amb responsables del PP a les comunitats de Madrid i Castella-Lleó, l'ajuntament de la capital espanyola i els municipis de Majadahonda i Pozuelo de Alarcón. El cas Gürtel mina la credibilitat del PP i del mateix Rajoy. Ciutadans, en guerra amb els populars, ja s'ha afanyat a afirmar, per boca d'Albert Rivera, que la sentència "trastoca tots els plans de la legislatura".El PP és el primer partit polític de l'Estat condemnat per corrupció en democràcia. Malgrat que la resolució encara es pot recórrer al Tribunal Suprem, els populars han de pagar una multa de 245.000 euros per la seva implicació a títol lucratiu en la trama de corrupció dirigida per Francisco Correa -també condemnat a 59 anys de presó-. Segons el tribunal, el PP va beneficiar-se d'un enriquiment il·lícit derivat dels fets delictius, concretament per pagar despeses electorals als municipis de Pozuelo de Alarcón i Majadahonda.No obstant això, no tots els magistrats ho han vist igual. El president del tribunal, Ángel Hurtado, ha emès un vot particular en el qual defensa que el partit de Rajoy no ha de ser condemnat perquè "desconeixia els fets delictius". A més, creu que no hi ha proves que acreditin que el PP sabés què passava, més enllà d'alguns alcaldes o regidors concrets. Disparitat d'opinions entre els magistrats, que ja es va fer notòria durant el procés previ a la sentència.El judici ja va marcar un abans i un després en la història de la democràcia espanyola, perquè que va ser el primer en què un president del govern central compareixia en un tribunal per declarar. Durant el procés, les pressions polítiques a la judicatura van sortir a la llum, quan un dels jutges implicats en el cas -de perfil progressista- va demanar la declaració de Rajoy com a testimoni. Aquest magistrat va ser apartat de la deliberació. Altres acusacions d'intromissió política van venir de la mà de l'Associació Jutges per la Democràcia, que va denunciar estretes vinculacions d'alguns magistrats amb el PP. Ara, la sentència embruta la figura de Rajoy, sobretot després que l'Audiència Nacional no hagi donat prou credibilitat a la seva versió -on va negar pagaments en negre- com a testimoni . La resolució judicial impacta en la batalla entre populars i Ciutadans pel pastís del vot conservador a EspanyaLuis Bárcenas apareix a totes les fotografies quan es tracta de la corrupció del PP. Integrat en el nucli dur del partit també en l'etapa de Mariano Rajoy, la formació se n'ha intentat allunyar tant com ha pogut -és conegut l'episodi del "comiat en diferit" que va defensar en públic María Dolores de Cospedal-, però mai s'ha pogut amagar de la radioactivitat de l'extresorer. Bárcenas ha estat condemnat a 33 anys de presó i a pagar una multa de 44 milions d'euros, mentre que la seva dona, Rosalía Iglesias, ha rebut una pena de 15 anys. La sentència el situa al centre de la caixa B que va regir durant anys la comptabilitat del PP en forma d'estructura "financera i comptable paral·lela". "Es tractava d'un autèntic sistema de defraudació de l'erari públic", sosté la sentència.En aquest sentit, Bárcenas era una peça fonamental perquè amb la seva presència, des de dins del partit, podia acostar-se a qui en cada cas convenia per aconseguir l'adjudicació corresponent. L'execució, per cert, "s'incrementava amb la quota fixada, que després es repartia entre qui hi tenia relació, i del qual el mateix partit rebia el seu corresponent benefici". La sala considera acreditat que l'extresorer del PP va nodrir els seus comptes -milionaris- a Suïssa "amb fons provinents de comissions que va rebre per la seva gestió i intermediació, aprofitant-se dels càrrecs públics que va ostentar, en contractacions públiques irregularment adjudicades". Bárcenas es va lucrar a través de la caixa B, i l'Audiència Nacional manté que els fons obtinguts en cap cas eren "lícits".Ana Mato va ser una de les incorporacions de Rajoy per al primer govern que va formar a finals del 2011. Tres anys més tard, l'exministra de Sanitat es va convertir en la primera víctima política d'alt nivell de la Gürtel. Va plegar del càrrec per no perjudicar el govern espanyol ni el seu president, i va anar desapareixent del mapa progressivament. La sentència la condemna a retornar 27.857,53 euros com a responsable a títol lucratiu. Uns diners que es va gastar en viatges i esdeveniments personals.Estava casada en règim de guanys amb Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón i, segons la sentència, les despeses abonades pels condemnats havien de córrer a càrrec de la societat de guanys que formaven. "Sembla evident -destaca el text- que si Mato realitza uns viatges i rep uns serveis que no abona, està obtenint un benefici a la part o quota que hauria de correspondre a sufragar com a membre de la societat conjugal, de manera que, en la mesura que suposa un enriquiment sense causa, està obligada a restituir allò en què s'ha beneficiat".També ha estat condemnada com a responsable a títol lucratiu Gema Matamoros, dona de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. Haurà de tornar 45.066,66 euros per participar a títol lucratiu dels viatges i regals amb els quals la trama Gürtel va obsequiar el matrimoni. Altres càrrecs del PP, com ara l'exdiputat Jesús Merino, l'extresorer Ángel Sanchís, José Luis Peña (exregidor a Majadahonda i denunciant del cas) i Ricardo Galeote, també representant municipal de la formació.La sentència relata com les empreses de Correa i altres escollides per ell -amb el suport de càrrecs públics- gaudien d'un tracte de favor en les contractacions. Aquestes inflaven els preus per aconseguir beneficis milionaris provinents de l'erari públic. També es promovien comissions, quan les adjudicatàries eren terceres societats, que llavors es repartien entre el Grup Correa i altres autoritats o càrrecs electes del PP. Aquests diners es donaven en metàl·lic o servien per pagar festes o celebracions, tot i que també van ser usats per sufragar despeses electorals.Correa va ser l'encarregat de teixir -entre els anys 1999 i 2005- una estructura de "corrupció institucional", i també va ser qui en va treure més fruit econòmic. Segons la sentència, va rebre 8,4 milions d'euros per contractes públics, i va ingressar 2,8 milions més en concepte de comissions per mediar en favor de societats alienes al seu grup. No obstant això, mentre que Correa és condemnat, Álvaro Pérez -conegut com el Bigotes- ha resultat absolt. Una notícia sorprenent que afecta el responsable de la trama a València. En aquest cas, el tribunal ha avalat la seva versió, i les declaracions de Correa -el seu cap- que va assegurar que Orange Market no havia tingut cap implicació en el cas. El Bigotes, però, no es lliura encara de la presó, ja que està condemnat en altres peces vinculades a l'activitat de la trama a València. Una de freda i una altra de calenta.

