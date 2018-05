El «sí» del PNB blanqueja el 155

Malgrat el fiasco del jutge Llarena –de qui els populars a comencen a dubtar públicament- el president espanyol té carta blanca per mantenir la pressió per terra, mar i aire sobre el president Quim Torra

El líder del PNB al Congrés, Andoni Ortuzar Foto: Flickr PNB

La decisió de Rajoy determinarà un cop més el nivell de qualitat de la democràcia espanyola i la seva capacitat per resoldre, o no, el que ja ha esdevingut un problema crònic de l'Estat

Mariano Rajoy, en una reunió amb Albert Rivera, al fons. Foto: ACN

que ja situa com a pròximes fites a assolir l’extinció definitiva del problema català i la desactivació del fenomen Rivera, el jove aspirant que ha llançat un atac precipitat a dos anys de les eleccions. La guerra a dos flancs sembla, avui, més digerible per a l'entorn del president, que malgrat totes les dificultats ha tornat a obtenir una victòria sobrada sobre els seus contrincants. Rajoy 1, resta del món, 0.que podrà esgotar la legislatura fins al 2020, sinó que avala i blanqueja l'estratègia de la repressió a Catalunya -amb el 155, les presons i la persecució judicial com a màxims exponents- i arma el president espanyol per combatre Ciutadans allà on li és més propici: el terreny de la gestió. 540 milions d'euros ben invertits en termes polítics que ara han de fer possible que es compleixi la vella màxima del líder del PP que diu que, si un no es mou, els problemes es resolen sols.La jugada del PNB –que el president espanyol devia veure anticipadament- ha servit per encarir el preu dels cinc diputats bascos, però no per provocar moviments respecte Catalunya. De fons, la constatació que la caiguda dels pressupostos podria precipitar la irrupció de Ciutadans, un enemic declarat de la quota. De fet, Rajoy fins i tot va utilitzar aquesta escenificació per pactar amb els nacionalistes bascos el que havia negat a Rivera: un augment de les pensions que, de passada, deixava Ciutadans fora de focus.Malgrat el fiasco del jutge Llarena –de qui els populars a comencen a dubtar públicament- el president espanyol té carta blanca per mantenir la pressió per terra, mar i aire sobre el president Quim Torra. La Moncloa no cedirà, per exemple, en la negativa a publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) els nomenaments del Govern. Un bloqueig que genera dubtes sobre la seva legalitat en el si del mateix govern espanyol (que no pot fer marxa enrere per la pressió de Cs), però que podria acabar forçant Torra a reformular el seu executiu.–tal com defensen també ERC i bona part del PDECat- que permeti aixecar el 155 i enfocar l'artilleria cap a Ciutadans. Rivera, visiblement molest durant el debat dels pressupostos, marca el pas de la política espanyola i ha generat una onada de pànic als partits on pesca vots (PP, PSOE i Podem), però necessitarà una inestabilitat sostinguda per alimentar la seva escomesa, encara que aquesta escalada l'allunyi dels que diu que són els seus referents, els centristes Emmanuel Macron i Adolfo Suárez.a les presons, a l'exili dels seus líders, a la imposició del 155 i a les amenaces sobre els pilars de la convivència com l’escola. Rajoy, que ho sap, haurà de decidir ara si roman immòbil, si aprofita el plus d'estabilitat per redreçar els contactes amb ERC i PDECat a la recerca de la pacificació, o bé si participa de la subhasta unionista que li proposa Ciutadans. La decisió determinarà un cop més el nivell de qualitat de la democràcia espanyola i la seva capacitat per resoldre, o no, el que ja ha esdevingut un problema crònic de l’Estat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)