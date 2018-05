Una veïna de Manresa vota al col·legi electoral. Foto: Aina Font Torra

El regidor Marc Aloy explica el POUM sota la mirada de l'alcalde Valentí Junyent. Foto: Pere Fontanals

Antonio Espinosa, entrant al jutjat de Manresa. Foto: Aina Font Torra

La relació entre l'alcalde Junyent i la regidora d'ERC Estefanell es va trencar arran de les gravacions a Bonvehí Foto: Estefania Escolà

A un any exacte de les eleccions municipals de 2019, el més calent és a l'aigüera entre la composició de les llistes de les diferents formacions polítiques de Manresa. De fet, només ERC ja ha triat i anunciat qui serà el seu cap de llista, l'actual primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Marc Aloy, que s'estrenarà encapçalant la candidatura. La resta de partits polítics encara no han parat boca.En les darreres dues eleccions municipals, Manresa va viure una explosió de candidatures per entrar a l'Ajuntament. El 2011 es van presentar nou llistes, i el 2015, deu. Difícilment això tornarà a passar en les eleccions de 2019.La irrupció de Ciutadans i Podem -que es van presentar separats d'ICV-, l'agonia de PxC, que va tenir moltes dificultats per completar una llista plena d'irregularitats , i la tossuderia d'una llista independent -hereva de Solidaritat- que ja el 2011 havia obtingut uns discretíssims resultats, van comportar tenir uns comicis de rècord.Actualment, el ple de l'Ajuntament de Manresa està format per 8 regidors de CDC (PDECat) -eren 9 però amb la crisi d'Unió, el seu representant va quedar com a no adscrit-, 7 d'ERC, 3 de la CUP, 3 del PSC, 2 de Ciutadans i 1 de Democràcia Municipal que funcionava com a "embrió" de Podem. O sigui, les tres primeres forces de l'Ajuntament són independentistes i apleguen 19 de 25 regidories. El PP i PxC, que en l'anterior mandat tenien dos regidors cadascun d'ells, van quedar fora en les eleccions de 2015.Difícilment, però, les eleccions de 2019 donaran un equilibri de forces tan favorable als partits sobiranistes. Els votants unionistes no es van mobilitzar el 2015. La crisi general que patia el PSC, encara més pronunciada a Manresa després d'una oposició molt fluixa en el mandat 2011-15, els casos de corrupció del PP i les nombroses irregularitats en la candidatura de PxC va provocar que els seus votants es quedessin a casa.Ciutadans, que hauria pogut recollir part d'aquest vot unionista, va viure una campanya enterbolida per un seguit de denúncies creuades i compareixences als jutjats degut a una baralla que es va produir en una campanya electoral amb un independentista.Finalment, l'elevat número de candidatures va castigar les formacions amb menys vots.Malgrat que l'actual alcalde de Manresa, el convergent Valentí Junyent, està fent el murri a l'hora d'anunciar si repeteix com a cap de llista d'una candidatura del PDECat, tot apunta que serà així. Els nacionalistes tenen previstes unes primàries que segurament se celebraran durant el mes de juny, tot i que encara no les han anunciat. Junyent va explicar a finals de 2017 que només es presentaria en cas de tenir uns bons pressupostos municipals per a 2018. Tot i que es van aprovar ben entrat l'any, el pressupost satisfà les pretensions del batlle.Si a això li sumem que salvant tots els temors, Junts per Catalunya va superar ERC en les autonòmiques del passat 21 de desembre, i que l'alcalde no defuig cap fotografia, tot apunta a que difícilment doni la sorpresa de renunciar a ser, per tercera vegada, cap de llista de la seva formació.Pel què fa a les altres forces polítiques, l'últim cap de llista de la CUP, Jordi Masdeu, no repetirà ja que porta dos mandats com a regidor i els estatuts de la formació ho impedeixen. La primera força de l'oposició té als altres regidors, Jordi Garcés i Gemma Tomàs, tots dos d'Endavant, que poden repetir, però la formació encara no ha mogut peça.Excepte sorpreses d'última hora, el PSC tornarà a presentar l'actual portaveu del grup municipal, Felip González. En el seu primer mandat, González ha portat a terme una feina de piconadora molt personalista per reforçar el seu perfil cara al veïnatge.Ciutadans formarà llista amb facilitat, però faltarà veure qui l'encapçala. Els actuals regidors de la formació espanyolista a l'Ajuntament de Manresa tenen un perfil molt baix, després de la fugida de l'anterior cap de llista, Antonio Espinosa, al Parlament , poc després de ser escollit. L'experiència acumulada per Andrés Rojo durant aquest mandat pot significar-li encapçalar una futura llista, malgrat que els taronges no tenen res decidit de portes enfora.Finalment també queda per desvetllar quin camí seguiran les esquerres no independentistes. En les eleccions de 2015, ICV va quedar per segona vegada seguida fora de l'Ajuntament, Podem no es va presentar, però Democràcia Municipal va recollir el seu guant ideològic i va treure un representant, i EUiA va quedar entremig donant suport des de fora a aquestes dues llistes i a la de la CUP.Tot i que en un any la torna pot canviar, a dia d'avui tant Podem -que ara sí que compta amb un grup estable a la ciutat- com ICV sembla que no es trobin en el seu millor moment d'activitat, però segur que de cara a les municipals faran alguna proposta. EUiA, en canvi, manté una agenda d'actes continuada, malgrat que més ideològic que programàtic.Amb PxC totalment fora del mapa, però amb l'auge general de Ciutadans, el PP no ho tindrà gens fàcil per poder tancar una llista, tot i que sempre pot recórrer a l'estratègia d'omplir-la de gent de fora.Tampoc sembla que a un any vista les persones que van impulsar la llista d'independents aspirin a repetir experiència.L'actual govern de Manresa format per CDC (PDECat) i ERC, amb 15 de les 25 regidories del ple enfila un últim any de mandat amb nombroses propostes obertes que s'aniran tancant. A nivell urbanístic, la construcció de la rotonda de la Bonavista, projectada fa un segle, podria ser la joia de la corona. Però la urbanització de la Via Sant Ignasi, amb algunes actuacions a la zona de la Fàbrica Nova i la reurbanització total de la Baixada dels Drets també aspiren a estar finalitzades abans de les eleccions. La connexió de Viladordis i l'anunci d'unió dels Dolors amb els Trullols seguint l'avinguda de les Bases de Manresa tenen un important impacte.A nivell social i cultural, amb l'horitzó de Manresa 2022 -500è aniversari de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa- Manresa ha completat un excel·lent 125è aniversari de les Bases de Manresa i celebra, enguany, la Capitalitat Cultural Catalana.A nivell polític, CiU va iniciar el mandat governant en minoria . L'acord entre CDC i ERC a nivell nacional, un any després, va precipitar la primera crisi en el govern de Manresa. CDC feia fora del seu grup municipal el regidor d'Unió Miquel Davins, i pactava amb ERC un ample govern que s'ha allargat fins a dia d'avui, però amb una important sacsejada entremig.La gravació que la portaveu d'ERC i primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell, i l'últim cap de llista republicà, Pere Culell, van fer suposadament en un restaurant al llavors diputat del PDECat, David Bonvehí, que va ser filtrada a la premsa a primers de 2017, va obrir la caixa de trons en el pacte entre els dos partits independentistes.L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va cessar Estefanell del govern municipal i la crisi entre CDC i ERC va deixar el govern en suspens durant un mes. Després d'anuncis d'uns i d'advertències dels altres, finalment es va reconduir la situació mantenint Estefanell fora del govern -tot i que seguint com a regidora- i amb un nou repartiment de carteres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)