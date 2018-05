VÍDEO Un grup d'encaputxats arrenca llaços grocs a Osona

No sabia que els que penjen llaços ho fessin amb la cara tapada i a mitja nit.

Ah no, espera...



(Sant Hipòlit de Voltregà, 22 maig) pic.twitter.com/yO7FHaRu93 — Aleix Mokdad🎗 (@aleiixmokdad) 22 de maig de 2018

Un grup d'encaputxats van arrencar llaços grocs aquest dimarts a la nit a Sant Hipòlit de Voltregà. Tal com ha pogut saber, els fets van ocórrer al carrer Bisbe Morgades, al davant de l'Ateneu, ben bé el centre del municipi. Tal com es pot veure en el vídeo, un grup de persones -cobertes de la cara i amb roba fosca- arrenquen el material que simbolitza la llibertat dels presos polítics.Precisament, aquesta setmana, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha enviat una carta als alcaldes de Catalunya per demanar-los que mantinguin la "neutralitat" als espais públics. La missiva arriba després dels fets que van tenir lloc aquest cap de setmana a Canet de Mar (Maresme) , quan un grup de persones amb la cara tapada va irrompre a la platja i es van endur desenes de creus grogues que havien instal·lat membres del Comitè de Defensa de la República (CDR).