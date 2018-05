Domènech encarrega a Marc Parés el disseny de la nova cúpula dels comuns

Xavier Domènech i Elisenda Alamany, arribant al campus de la Ciutadella de la UPF Foto: Catalunya en Comú

El líder dels comuns, Xavier Domènech, amb els ecosocialistes Marta Ribas i Ernest Urtasun Foto: Flickr Catalunya en Comú

Un any després de la seva fundació, Catalunya en Comú afronta el seu desplegament territorial amb la vista posada en les municipals, però també la renovació de la direcció, que va néixer amb caràcter provisional fruit d'un pacte entre els partits que formen part de la confluència. Xavier Domènech vol continuar liderant els comuns, però amb una cúpula on guanyin pes els independents i que abandoni "la lògica de quotes", segons el document que està en mans de l'executiva i al qual ha tingut accés. Per fer-ho, ha confiat el disseny de la candidatura a Marc Parés, actual coordinador de programa de Catalunya en Comú.Parés, que ja va comandar el procés participatiu de la gènesi del partit, està cridat a ser un dels puntals de la futura direcció assumint probablement el paper de coordinador executiu mentre que Domènech compartirà la coordinació general amb una dona. Elisenda Alamany s'ha perfilat com a clara candidata a exercir aquest paper . En tot cas, serà Parés el responsable de fer una proposta de candidatura per a les primàries que se celebraran entre el 29 de juny i el 2 de juliol després d'un procés de diàleg amb els diferents sectors i actors de la formació.Domènech considera que Parés compta amb prou legitimitat interna com per elaborar no només la llista de 30 persones cridades a comandar el partit, sinó també les 116 persones que configuraran la coordinadora nacional, el màxim òrgan del partit entre congressos. El document de criteris que el coordinador general ha posat sobre la taula fixa com a principals objectius la renovació de dirigents, l'obertura del partit i el canvi de dinàmiques per "corregir" les "mancances" que considera que té una confluència que va néixer incomplerta -Podem no s'hi va sumar fa un any- i no alliberada dels acords entre cúpules de les formacions confluents."Abandonar la lògica de quotes en favor d'equips que puguin funcionar cohesionadament" i "construir un espai realment superador que vagi més enllà de la suma de les organitzacions" són dues de les prioritats que fixa Domènech. Pel que fa als criteris concrets, demana que s'obri l'executiva a una "diversitat més àmplia de perfils independents" i, a la vegada, es "mantingui una representació significativa" de persones provinents de les organitzacions confluents i de les seves executives, però "reduint-ne de forma proporcional el nombre total"."L'objectiu és evitar que la comissió executiva de Catalunya en Comú esdevingui una suma de les executives d'aquests partits", estableix, un requisit que no va reeixir quan es va triar l'actual executiva. El disseny de la candidatura de Domènech també ha de reflectir la incorporació de Podem a la confluència després d'haver assumit el càrrec de secretari general.Les bases per construir la candidatura també fixen que es renovin el 60% dels membres de l'executiva i que es redueixi a un terç la presència de persones que ostenten un càrrec públic. Tal i com va avançar aquest diari, la candidatura de Domènech apostarà perquè el seu lideratge estigui compartit amb una dona. El nucli coordinador, que assumeix el pes de comandament del partit, estarà format per entre 8 i 10 persones.De la confecció final de la nova cúpula en dependrà el rumb que prengui Catalunya en Comú en la seva etapa de consolidació. L'objectiu final és aconseguir interpel·lar prou votants com per guanyar centralitat i esdevenir un "espai guanyador", una fita per la qual hi ha diferents estratègies en pugna. Parés té a les mans el repte de trobar un consens.

