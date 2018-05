​Colau, sobre el xalet d'Iglesias i Montero: «No em compraria mai una casa de 600.000 euros»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dijous que ella no faria mai com el líder de Podem, Pablo Iglesias, i la seva parella, Irene Montero, que també una dirigent destacada del partit, de comprar-se una casa de 540.000 euros . "No me l'he comprat ni me la compraré", ha subratllat Colau preguntada per si es compraria un xalet de 600.000 euros després d'una conferència que ha ofert al Forum Europa Tribuna Catalunya , i ha agregat que resideix al mateix pis que tenia arrendat d'abans de ser alcaldessa: "Visc de lloguer i no tinc canviar la meva forma de vida".Malgrat que no adquiriria un xalet de 600.000 euros, la també líder de Barcelona en Comú ha lamentat que es faci "escarni" amb aquesta qüestió, el qual li sembla "una immoralitat". Ha admès que veu "excessiu" sotmetre la continuïtat d'Iglesias i Montero a una consulta interna del partit com ha decidit fer la mateixa parella , ja que la compra de la casa "és una decisió privada que no té res de corrupció i mala praxi", però ella votaria que seguissin. "Per aquest escarni haurien de continuar", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)