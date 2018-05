Detingut l'expresident de la Diputació i una vintena de persones més en la macrooperació de la UDEF

El jutge Joaquin Aguirre, entrant a l'Edifici Londres de la Diputació de Barcelona Foto: Adrià Costa

Agents de la policia espanyola i mitjans a l'Edifici Londres de la Diputació Foto: Oriol March

Contenint la indignació. #SalvadorEsteve és un bon home, honest i íntegre. Anys de govern a #Martorell i la seva gestió a la @diba l'avalen. Detenir un jubilat de 73 anys de salut delicada demostra el nivell d'aquests fabricants de cortines de fum, i el de la seva inhumanitat. — Joan Capdevila ن (@capdevilajoan) 24 de maig de 2018

Agents de la policia espanyola durant els escorcolls del macrooperatiu

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola ha detingut almenys 22 persones en la macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona. Entre els arrestats hi ha l'expresident de l'ens Salvador Esteve, segons ha pogut confirmar. El també exalcalde de Martorell per CiU ha estat traslladat a la comissaria de la Verneda, custodiat per dos agents de la policia espanyola.Els agents també interroguen l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, al seu despatx, a la seu central de la Diputació. Fons de l'ens asseguren que no ha estat informat del motiu.L'operatiu està dirigit pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona que, des de fa més d'un any, investiga un suposat entramat pel qual s'hauria defraudat un mínim de dos milions d'euros a través de subvencions irregulars entre 2012 i 2015 en matèria de cooperació al desenvolupament amb països d'Amèrica Llatina, Marroc i Bòsnia, mitjançant entitats.Dins d’aquesta causa, que per ara està declarada secreta, el magistrat ha acordat la pràctica de vint entrades i escorcolls en oficines professionals, despatxos, domicilis i empreses (entre elles, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament o la seu de la Fundació CATmón) ubicades a Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils i Reus, entre d'altres.Es preveuen una trentena de detencions. A hores d'ara, no ha transcendit la identitat de la majoria dels arrestats. Mentre que a primera hora s'apuntava a la detenció del diputat de JxCat, Francesc de Dalmases, aquest arrest ha quedat desmentit per ell mateix Entre les persones investigades també hi hauria un amic del diputat de JxCat, Víctor Terradellas, president i fundador de la Fundació CATmón. De fet, agents de la policia espanyola també es troben escorcollant el domicili personal de Tarradellas i la seu de l'entitat que lidera, situats al mateix edifici del carrer Carnisseries de Reus.Els escorcolls s'estan fent per diversos punts de Catalunya, entre els quals alguns despatxos de la Diputació de Barcelona i del departament de Governació, a la seu de Via Laietana. També hi ha un vehicle de paisà prop de l'Edifici Londres de la Diputació, on hi ha situat el servei de contractació de la Diputació, així com també l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Dues furgonetes de la policia nacional espanyola tallen també el trànsit al carrer Londres entre Villarroel i Comte d’Urgell.La causa està oberta pels delictes de malversació, prevaricació, negociació prohibida a funcionari públic, falsedat i frau en subvencions.El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, havia explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que de moment disposava pocs detalls però havia avançat que es produirien escorcolls i "probablement alguna detenció". Segons Millo, s'investiga un presumpte desviament de fons públics "cap a altres finalitats diferents a les designades" i ha assegurat que desconeix si té a veure amb l'1 d'octubre.L'actual presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, ha defensat sense fissures el seu predecessor, ara detingut, Salvador Esteve: "Sempre ha actuat des de l'absoluta legalitat i bona fe. És una persona extraordinària". "Mai s'hauria posat un duro a la butxaca. En dono la meva paraula", ha insistit, contundent, la també alcaldessa de Sant Cugat.L'adjunt a la presidència d'ERC i futur vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha denunciat que hi ha una "clara intencionalitat propagandística" en l'operació i ha assenyalat que alguns mitjans sabien que hi hauria una operació policial abans de l'actuació. "Es confirma que estem en un estat de propaganda policial", ha afegit. Joan Capdevila, diputat d'ERC al Congrés, ha sortit a defensar Esteve sense fissures i ha criticat la detenció d'un jubilat de 73 anys de salut delicada":Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha evitat valorar l'operació perquè no en té els detalls, però ha subratllat que "forma part de la judicialització de la política", cosa que "només fa que complicar les coses i no arreglar-les". Segons Colau, com més s'insisteix en aquest camí, "més es complica la situació".L'operatiu té lloc poc abans que es faci pública la sentència del cas Gürtel, que s'ha fet pública avui mateix

