Torra ironitza amb la macrooperació de la UDEF amb un «profètic» tuit

Diuen que divendres surt finalment la sentència de la Gurtel. Ara només falta saber a quines dependències de Catalunya entrarà la Guàrdia Civil per tapar una mica la notícia — Jordi Coronas (@jordicoronas) 23 de maig de 2018

Benvolgut amic @jordicoronas , profètic. Fent el seguiment del que està passant ara mateix des del Palau. https://t.co/6udUimGYUg — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de maig de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tirat d'ironia per analitzar la macrooperació policial de la UDEF que hi ha en marxa a Barcelona i altres punts del territori com Tarragona i Reus. Ho ha fet a través de Twitter, on ha compartit una piulada "profètica" del regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas on apuntava a la sentència del cas Gürtel."Diuen que divendres surt finalment la sentència de la Gürtel. Ara només falta saber quines dependència de Catalunya entrarà la Guàrdia Civil per tapar una mica la notícia", va escriure Coronas aquest mateix dimarts.Aquesta piulada ha estat, doncs, compartida pel president Torra amb el missatge: "Benvolgut amic Jordi Coronas, profètic". A banda, explica que ho està seguint des del Palau de la Generalitat.

