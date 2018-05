​Colau reclama centrar la campanya de les municipals només en Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat aquest dijous que les eleccions municipals se centrin només en la capital catalana. "Han d'anar de Barcelona, no de cap altre tema que no sigui Barcelona", ha insistit Colau en una conferència del Forum Europa Tribuna Catalunya, just en el dia que es compleixen els tres anys des dels anteriors comicis que ella va vèncer. La petició de Colau arriba quan s'estan articulant diversos moviments preelectorals que podrien polaritzar la campanya entre l'unionisme i el sobiranisme "No necessitem una política de blocs, no necessitem pujar murs, necessitem baixar murs", ha defensat l'alcaldessa. Per Colau, en els darrers dies "s'està parlant de molts noms" de possibles candidats, quan creu que cal parlar del projecte per a la ciutat i l'àrea metropolitana. L'alcaldessa considera que centrar-se en una política de blocs seria "molt dolent" per al país, ja que considera que la capital catalana pot ser clau per "desbloquejar" la situació política.Colau ha retret al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, la carta als alcaldes perquè mantinguin la "neutralitat", ja que considera que al PP que en comptes de preocupar-se per les causes que provoca protestes com la de les creus grogues, "el que fa és dir que anem a limitar la llibertat d'expressió". Ha destacat el cas del raper Valtònyc, exiliat a Bèlgica per evitar la presó . "Estem en una situació de drets i llibertats", ha lamentat l'alcaldessa, però ha agregat: "Que ningú se senti cohibit". Segons ella, el paper de l'Ajuntament no ha de ser el de sancionar i prohibir, sinó el de buscar "espais d'entesa".Més enllà de les eleccions, les quals vaticina que seran "una batalla intensa i emocionant" com les anteriors, Colau també ha fet balanç dels tres anys de mandat i s'ha referit a les perspectives de l'any que queda. Ha reclamat a l'oposició una treva en aquest any i "abaixar la bandera de la campanya electoral" per abordar els narcopisos, els pisos ocupats de la droga en barris com el Raval; la limitació dels preus del lloguer al Congrés , i el finançament del transport públic. Sobre els lloguers, creu que s'ha d'allargar la duració dels contractes, però tampoc arribar als indefinits de l'època franquista. També ha fet esment a la prohibició que circulin els cotxes més contaminants en els dies de més pol·lució , cosa que pot acabar obligant els conductors a comprar-se un nou vehicle. Ha defensat la mesura perquè "tots ens hem de corresponsabilitzar d'aquesta transició", i ha recordat que ho fan altres ciutats com Madrid. En tot cas, ha indicat que l'administració hauria de buscar mecanismes que podrien incloure excepcions o acompanyar, cosa que podria voler dir alguna subvenció.Colau ha admès que han tingut un mandat "complicat" en un dels períodes "més difícils" dels 40 anys de democràcia, però considera que "no és atribuïble a la ciutat ni al govern de Barcelona en Comú". Ha citat que han passat "coses terribles", com l'atemptat de la Rambla, i el context polític entre Catalunya i Espanya. Malgrat tot això, ha reivindicat que "Barcelona no només no s'ha aturat, sinó viu un nou impuls", i ha ressaltat que en el que queda de mandat es farà visible que la ciutat viu "una de les grans transformacions" dels darrers anys.Ha subratllat que la transformació es veurà en tota la ciutat, i ha defensat que ha tirat endavant "importantíssims acords de ciutat" que estaven encallats des de feia anys, com el tancament de la presó Model i el pacte sobre el Camp Nou. L'alcaldessa també ha admès que no ho han pogut fer tot, i ho ha exemplificat amb el tramvia, per al qual no llença la tovallola malgrat que el ple el va tombar . "Ja sigui en aquest mandat o a principis del vinent el tramvia es pot connectar", ha assegurat. El mateix ha dit en relació a la creació d'una funerària pública, que també està bloquejada.

