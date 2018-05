Gran operatiu policial a Barcelona contra el finançament del procés

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola duu a terme aquest dijous al matí una macrooperació per una presumpta malversació de fons públics relacionada amb el procés, segons han confirmat fonts de la investigació. L'operació està dirigida pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona i hi ha secret de sumari. Hi participen uns cinc-cents agents, segons diversos mitjans.Es preveuen una tretena de detenecions. Els escorcolls s'estan fent per diversos punts de Barcelona, entre els quals alguns despatxos de la Diputació de Barcelona i del departament de Governació, a la seu de Via Laietana.Segons fonts judicials, el Jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona investiga des de fa més d’un any un entramat pel que s’hauria defraudat un mínim de dos milions d’euros a través de subvencions irregulars en matèria de cooperació al desenvolupament des de la Diputació de Barcelona mitjançant un seguit d’entitats.Dins d’aquesta causa, el magistrat ha acordat la pràctica d’una vintena d’entrades i escorcolls per al dia d’avui. La causa està oberta pels delictes de malversació, prevaricació, negociació prohibida a funcionari públic, falsedat i frau en subvencions.El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que de moment disposa pocs detalls però ha avançat que es produiran escorcolls i "probablement alguna detenció". Segons Millo, s'investiga un presumpte desviament de fons públics "cap a altres finalitats diferents a les designades" i ha assegurat que desconeix si té a veure amb l'1 d'octubre.L'operatiu té lloc un dia abans que es conegui la sentència del cas Gürtel.

