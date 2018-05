La guanyadora del «Joc de Cartes» del Vallès: «Hem participat al concurs com a homenatge a la meva mare»

Mireia Riera és la codirectora de l restaurant Can Farell, de Santa Eulàlia de Ronçana. Aquest dimecres han guanyat el concurs Joc de Cartes com a millor restaurant familiar del Vallès, imposant-se a establiments de Lliçà d'Amunt, Palau-solità i Plegamans i Sant Quirze Safaja.- Per l'experiència i com un homenatge a la mare, que va ser qui, juntament amb el pare, va iniciar Can Farell fa 46 anys.- Rebo una trucada entre setembre i octubre explicant-me que volien fer una edició per restaurants familiars. Et fan vàries entrevistes i fins i tot enviar un vídeo de mi mateixa parlant i explicant el restaurant. Finalment, ens van trucar per dir-nos que érem uns dels quatre seleccionats, però en cap moment saps contra qui competiràs.- Això va durar tres dies. Primer ens van convocar a quarts de cinc a Sant Quirze, i a partir d'aquí vem passar per la resta de restaurants i pel debat final. Tenia dubtes a com votar i no sabia com fer això de posar notes a la feina dels altres.- No recordo estar molt nerviosa, no tinc massa por escènica. El tren passa una vegada, malament si et traeixen els nervis. Vem fer l'àpat a les 12 per no solapar amb el servei de quarts de dues.- Al Portal Vell hi vaig molt, i a La Masia també hi havia estat. Però al Candombé no. Crec que a tots ens anirà molt bé.- Poder-te projectar a 500.000 espectadors, ho hagis fet bé o no tant bé, és positiu. Els hi dic a tots que ens hem de calçar perquè una promoció així ens suposarà feina. Nosaltres el cap de setmana el tenim molt cobert: tenim sala de jocs amb monitores pels nens i els clients mengen molt bé. El que a mi m'interessa és que arribarem a un target més d'entre setmana, que no tenim tan cobert com el del cap de setmana.- Sí, del tot. Ha estat una experèincia diferent, amb rodatges i claquetes. Hi ha un abans i ara veurem el després.

