Uns 350 efectius dels mossos i 16 policies locals vetllaran per la seguretat durant la Patum

Protecció Civil farà de suport en la cobertura dels salts de plens

El dispositiu de seguretat de la Patum de Berga mantindrà enguany la mateixa estructura que li ha donat bons resultats en les passades edicions. La regidora de Patum de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, ha apuntat que en formaran part Mossos d'Esquadra, Policia Local i seguretat privada, a més d'efectius del Servei d'Emergències Mèdiques i Creu Roja. Segons dades facilitades pel consistori a, hi participaran un total de 350 efectius de Mossos d'Esquadra, distribuïts durant els cinc dies de festa.La policia catalana es repartirà en diverses àrees com la de seguretat ciutadana o el dispositiu de trànsit amb controls d'alcoholèmia i drogues, així com la Unitat Regional de Policia Administrativa, que juntament amb la Policia Local, fa inspeccions als establiments de venda ambulant i locals amb activitat no autoritzada.També formaran part del desplegament de seguretat 16 efectius de la Policia Local, repartits en dos torns, que donaran cobertura als passacarrers, quan hi hagi les autoritats municipals, i faran controls d'obertura d'establiments, i d'ocupació del domini públic i venda ambulant. En aquest cas, el torn de tarda - nit serà el que sumarà un major nombre d'agents en servei.Tot i així, atesa la manca d'efectius que pateix actualment la Policia Local, i per tal de poder donar cobertura a la festa en tots els seus àmbits, es torna a contractar una empresa de seguretat privada que hi destinarà 22 efectius dimecres, 29 dijous, 14 efectius divendres, un total de 31 dissabte, i fins a 29 treballadors diumenge de Corpus.Una de les tasques en què col·laborarà l'empresa de seguretat privada serà en el control d'accessos a plaça. De fet, el Corpus del 2017 l'Ajuntament de Berga va anunciar el propòsit de no deixar entrar motxilles a la plaça de Sant Pere, però va ser justament la manca de personal de l'empresa contractada de seguretat que no va permetre aplicar aquesta mesura. Després de l'experiència de l'any passat i davant la impossibilitat física d'oferir alternatives on deixar les motxilles a la gent que assisteix a la festa amb aquest tipus de bosses, l'ajuntament no planteja aplicar aquesta prohibició el 2018, però sí que se'n desaconsella l'ús i es demana a tothom que no entri a plaça amb aquest tipus de bosses, que resulten incòmodes per saltar i poden provocar accidents.La regidora ha recordat que l'alerta antiterrorista es troba al mateix nivell que l'any passat, en categoria 4. Per tant, aquest factor no modifica el dispositiu de seguretat que ja s'havia reforçat en edicions anteriors.La Patum és una festa multitudinària i durant els dies de celebració del Corpus la ciutat multiplica gairebé per sis el nombre d’habitants, enfilant-se a un total de 96.000 visitants, segons els càlculs que en fa el consistori.Protecció Civil donarà suport a la Policia Local en la cobertura del dispositiu especial dels salts de plens. Amb entre 12 i 14 efectius en els salts de Plens de dijous i diumenge, i entre 5 i 6 efectius en els salts de Plens de la Patum Infantil. Dijous, divendres i diumenge, el cos de Bombers establirà també un dispositiu de reforç preventiu.El centre de comandament dels cossos de seguretat serà a les dependències de la Policia Local de Berga, per la seva ubicació i per tal de donar una resposta ràpida i eficaç a qualsevol incident que es pugui produir.Creu Roja, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) - que per Corpus reforça la ciutat amb un vehicle d'intervenció ràpida - i l'Hospital Comarcal Sant Bernabé mantindran exactament el mateix dispositiu que en anys anteriors. Els incidents més habituals es produeixen per cremades, contusions o excés d'alcohol. Al centre hospitalari hi haurà un traumatòleg present les 24 hores, així com un metge de pediatria, un de cirurgia general, i reforços a la unitat d'infermeria d'urgències i radiologia. L'oftalmòleg restarà amb localització permanent, en cas que fos necessària la seva assistència.

