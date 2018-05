El PDECat celebra al juny una convenció municipalista amb la marca electoral a debat

Sectors del partit reclamen una identificació total amb JxCat, per bé que la direcció vol analitzar cada cas concret en funció de les especificitats del municipi

Mercè Homs, Carles Puigdemont i Neus Munté, a Berlín Foto: @neusmunte

"Si hi ha alguna cosa que uneix el partit és que tenim 440 alcaldies i més de 3.000 regidors. I aspirar a mantenir-los és l'objectiu que hem d'aconseguir complir en els propers mesos". Són paraules d'un dirigent que coneix bé la sala de màquines del PDECat, una formació que té en el món local la principal fortalesa. El partit, segons fonts consultades per, té previst celebrar al juny una convenció municipalista per preparar els comicis del 2019, en els quals aspira a repetir la victòria obtinguda per CiU els anys 2011 i 2015. Un dels aspectes que se sotmetrà a debat, segons les mateixes fonts, és la marca amb la qual el PDECat acudeix en aquests comicis, un cop testada -amb èxit- la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) el 21 de desembre.A grans trets, hi ha dues tendències: un sector del partit -identificat amb els crítics amb la direcció encapçalada per Marta Pascal- que aposta per anar directament com a JxCat i identificar-se amb la imatge de Carles Puigdemont; i un altre que ressalta la necessitat de mantenir viva la imatge del partit i, en tot cas, adaptar la marca a cada cas. "No tothom vol anar amb la marca Puigdemont, perquè les eleccions no deixen de ser municipals", ressalta un dirigent consultat. El president a l'exili, en tot cas, atorga gran importància als comicis locals, i també ho fa el seu successor a la Generalitat, Quim Torra. No falten sectors de l'independentisme que situen les municipals com un nou plebiscit. De fet, Torra va suggerir aquest escenari en el discurs d'investidura.Hi ha pobles en els quals s'ha pogut adaptar la marca, com és el cas de Junts per Mataró, la candidata del qual serà Míriam Nogueras. A Sabadell, on la cap de cartell és Lourdes Ciuró -les dues són diputades al Congrés, per cert-, també es vol exportar aquesta filosofia, i Elsa Artadi -mà dreta de Puigdemont al Parlament i futura portaveu del Govern- s'hi va desplaçar per celebrar un acte de la candidatura. "La nostra essència és la que és. Representem el que representem. Però la fórmula és d’èxit contrastat elecció rere elecció. Ara es tracta de veure com posem el millor de nosaltres mateixos pel bé de la ciutat", ressaltava fa unes setmanes Ciuró en un mitjà local Fonts de la direcció destaquen, en tot cas, que hi haurà un "acord global" per consensuar la manera d'anar als comicis, i que no hi haurà "cap mena de problema" en aquest sentit. El PDECat està culminant aquestes setmanes les primàries locals i les proclamacions de candidats, en la línia del que es va pactar l'any passat en la convenció municipalista celebrada a Lloret de Mar. Aquella convenció, per cert, va coincidir amb l'anunci de la data i la pregunta del referèndum i va servir perquè el món local de l'antiga Convergència fes costat a la convocatòria.La direcció atorga un pes cabdal a Barcelona, la capital del país, que el 2015 va passar a mans d'Ada Colau. Les primàries han desembocat amb la victòria de Neus Munté, exconsellera de la Presidència i presidenta del partit, que aquest dimecres es va desplaçar a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont. El president a l'exili li va brindar suport sense fissures després de setmanes en les quals ha flirtejat amb Jordi Graupera -el va rebre a Waterloo per conèixer el projecte de primàries sobiranistes- i algunes veus del partit el veien darrere del manifest de Ferran Mascarell Graupera ofereix aquest dimecres una roda de premsa a Barcelona per presentar els propers passos de la seva plataforma, que ja ha sumat 30.000 signatures. De moment, però, els partits independentistes - amb l'excepció de Demòcrates - se'n mantenen al marge. El PDECat, en tot cas, insisteix que davant la irrupció de Manuel Valls com a possible candidat de Ciutadans cal una llista unitària almenys amb ERC que permeti aglutinar el sobiranisme. I confia que, a mida que passin els mesos i els sondejos tracin la fragmentació, els republicans tindran menys arguments per no coaligar-se.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)