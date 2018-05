Puigdemont escenifica el suport a Munté com a alternativa a Colau

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha escenificat aquest dimecres el seu suport a Neus Munté, escollida candidata del PDECat a les eleccions municipals de Barcelona del 2019. "Sabem què vol dir ser capital, i no pot estar en millor mans que les teves", ha destacat Puigdemont en un vídeo difós pel partit en el qual destaca les qualitats de Munté, que va cessar com a conseller de la Presidència al juliol , poc abans que arrenqués la fase definitiva cap al referèndum i la proclamació de la República."Hem fet una molt bona feina amb aquestes primàries, i el que volem és enfortir aquest projecte per tal de dur més esperança a Barcelona", destaca Munté. "Des d'aquí s'ha vist molt bé la manera com la gent ho ha rebut. Tinc la sensació que hi ha molta gent a la ciutat que està esperant que recuperem la ciutat, que estigui en bones mans", li respon Puigdemont, que ha destacat el "bon to" de l'exconsellera de la Presidència."Sabem què vol dir ser capital. No pot estar en millors mans que les teves. Conec molt la Neus, és honesta, honorable i molt propera, empàtica i de bon caràcter. Té un seguit de valors que li fan falta a Barcelona. Ha arribat el moment, de manera transversal. Estic convençut que podem celebrar amb llibertat el teu èxit", ha indicat el president a l'exili, que espera des de la capital alemanya la resolució de l'extradició.Aquestes paraules de suport de Puigdemont impacten en el projecte de Jordi Graupera, que promou unes primàries de tot el sobiranisme que ja sumen 30.000 signatures. Graupera va presentar el projecte al president a l'exili al març i, de moment, no compta amb el suport orgànic del PDECat i ERC, però sí amb el de Demòcrates.

