L'independentisme exigeix no oblidar les preses polítiques i les exiliades

Concentració de suport a Carme Forcadell i Dolors Bassa Foto: Gerard Fageda

"Penso que les manifestacions, i els llaços estan molt bé i són imprescindibles, però no per això ens les trauran de la presó i no vull esperar-me a Estrasburg, per això demano passar a l'acció", ha afirmat aquest vespre Montse Bassa, la germana de l'exconsellera Dolors Bassa, davant del centenar de persones que han assistit a l'acte "Cap dona en l'oblit" al Frontó del Parc de l'Espanya Industrial Barcelona.Des de l'engarjolament del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull i Josep Rull, i l'exili de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, l'independentisme ha sortit repetidament al carrer per demanar la seva llibertat.Aquest vespre, però, la manifestació ha estat dedicada a les preses polítiques i a les exiliades, que sovint han passat a un segon pla en les reivindicacions independentistes. Avui fa dos mesos que Forcadell i Bassa van entrar a la presó d'Alcalà Meco i, és per això que, en un moment en el qual el feminisme està omplint més places i carrers que mai, Dones per la República ha exigit en l'acte "Cap dona en l'oblit" la posada en llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades."L'oblit és una forma de mort", ha afirmat l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. Ha remarcat que cal seguir recordant a les preses polítiques i a les exiliades, sobretot a la Carme Forcadell, a qui ha agraït la seva valentia al capdavant de l'ANC i del Parlament de Catalunya.La diputada republicana Anna Caula ha llegit entre crits de "llibertat!" i "no esteu soles" el manifest de "Cap dona en l'oblit", en el qual s'assegura que "la presó, l'exili i les causes judicials no minven les esperances" sobiranistes. Ha remarcat i agraït el paper que han tingut les preses polítiques i exiliades en el procés independentista.També ha intervingut en els parlaments experts de diferents disciplines i han presenciat l'acte el candidat a l'alcaldia de Barcelona per ERC, Alfred Bosch, el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani Lesfar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)