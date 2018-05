Rajoy salva els pressupostos i té gasolina per acabar la legislatura

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban. Foto: Europa Press

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja té els pressupostos al sac i ben lligats. I, amb ells, el passaport per poder acabar la legislatura. El vot afirmatiu dels cinc diputats del PNB ha estat clau perquè els comptes avancin cap a l'aprovació definitiva, un gest que han decidit fer malgrat que el 155 no només continua vigent, sinó que PP, PSOE i Cs ja s'han mostrat disposats a allargar-lo o a tornar-lo a aplicar si consideren que l'independentisme no corregeix el seu rumb."Han fet el que havien de fer", ha assegurat Rajoy sobre els set partits que han contribuït a salvar els comptes. A més del PNB, hi han donat suport Ciutadans, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias i Nueva Canarias, que han aconseguit sumar més que els vots contraris de PSOE, Podem, ERC, PDECat, Compromís i Bildu."S'ha apostat per construir i no per destruir. No ha estat fàcil", ha assegurat el president espanyol, que ha considerat "una bona notícia" l'aprovació d'uns pressupostos que serviran, ha dit, per garantir el creixement econòmic -preveu un 2,7% aquest any- i la creació d'ocupació.L'aprovació dels pressupostos, els segons que salva el PP aquesta legislatura, era vital perquè el govern de Rajoy pogués esgotar el mandat fins a les eleccions del 2020. Ara, té la tranquil·litat de poder-los prorrogar l'any que ve, ja que la possibilitat que els comptes del 2019 puguin prosperar és encara molt més complexa perquè serà un any electoral i els seus socis, especialment Ciutadans, necessitaran marcar distàncies per mantenir el pols contra el PP a les municipals i a les autonòmiques. També els nacionalistes bascos tenen autonòmiques l'any 2020.El camí de Rajoy per superar el tràngol pressupostari ha estat tortuós. No ha estat fins al darrer moment que els bascos han confirmat el seu vot afirmatiu. Ho han fet malgrat que reiteradament havien insistit que no hi donarien suport mentre es mantingués vigent el 155. Amb tot, els nacionalistes bascos han vist alterat el calendari que preveien perquè havien calculat que a aquestes alçades ja hi hauria un Govern i podrien aprovar amb tranquil·litat uns comptes que contemplen 540 milions d'euros d'inversió a Euskadi.La situació ha abocat al PNB a fer ús del malabarisme discursiu per poder justificar el seu sí. La direcció del partit ha argumentat que ho ha fet "per responsabilitat", entre altres, perquè entén que el 155 ja té cada de caducitat i per mantenir el seu pes per mediar per una solució dialogada entre el govern espanyol i la Generalitat. "No ha estat una decisió fàcil", ha destacat en roda de premsa el portaveu de la formació al Congrés, Aitor Esteban.Esteban ha citat la millora de les pensions i els acords beneficiosos per a Euskadi com dos dels motius que han decantat la balança. "Si ara estem discutint el pressupost és perquè el PNB li va dir a Mariano Rajoy que no els pensava negociar fins que no se solucionés el tema català. Els vam avisar al setembre. Hem posat la nostra millor part per tenir camins de diàleg i reconèixer el dret al reconeixement nacional del poble català", ha insistit Esteban en roda de premsa. El portaveu del PNB ha indicat que és imminent la formació d'un nou Govern a Catalunya. "Parlo amb coneixement de causa", ha ressaltat Esteban, molt crític amb Ciutadans per voler allargar sense data de caducitat el 155.La situació a Catalunya és, però, que el govern espanyol veta els consellers designats per Torra que estan a presó o a l'exili i, per ara, el president de la Generalitat no està disposat a proposar candidats alternatius. "A mi ningú m'ha dit que es vagi a formar un Govern", ha dit Rajoy preguntat sobre els indicis que Esteban ha dit que tenia. El president espanyol ha insistit que és "de sentit comú" que es nomenin consellers que estiguin físicament al territori.Els pressupostos destinen a Catalunya 1.349 milions. Entre les mesures acordades durant la negociació dels pressupostos destaca l'equiparació salarial de policies i guàrdies civils, l'increment d'una setmana més del permís de paternitat, l'augment de les pensions d'un 1,6% (pactat amb Cs i PNB) i una partida de 200 milions d'euros per impulsar les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)