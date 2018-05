Mor el nen de 13 anys atropellat a Igualada per un conductor que es va donar a la fuga

El jove de 13 anys veí de Santa Margarida de Montbui (Anoia) que va ser atropellat diumenge passat per un vehicle que es va donar a la fuga ha mort aquest dimecres a primera hora de la tarda. El menor va ser traslladat en estat molt crític a l'hospital Parc Taulí de Sabadell on no s'ha pogut recuperar de les ferides, segons han confirmat fonts del centre hospitalari.Els fets van tenir lloc el diumenge passat a la tarda al pont que uneix Igualada amb Santa Margarida de Montbui. A hores d'ara la investigació segueix en curs i la Policia Local d'Igualada, en coordinació amb els Mossos i la Policia Local de Santa Margarida de Montbui, estan buscant el conductor que va fugir.De moment, la policia assegura que manté una línia d'investigació "ferma", tot i que no s'han localitzat testimonis de l'accident. El que sí que s'ha fet, va explicar l'inspector en cap de la Policia Local d'Igualada, Jordi Dalmases, és recuperar les imatges de les càmeres de seguretat de l'entorn i preguntar a l'entorn dels joves.Els serveis d'emergències van ser alertats a les 19.12 hores d'aquest incident, que va tenir lloc al quilòmetre 19 de la carretera de Valls. Fins al lloc es van desplaçar tres ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va evacuar el menor a l'hospital Parc Taulí de Sabadell en estat crític. Segons les primeres informacions, el jove anava en bicicleta, però sense casc.

