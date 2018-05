Els docents denuncien les pressions contra l'escola catalana: «Deixeu l'educació en pau»

Manifestació en suport a l'escola catalana Foto: Albert Alcaide

"Deixeu l'educació en pau". Això és el que han demanat els 200 docents que aquest dimecres a la tarda s'han concentrat a la subdelegació del govern espanyol a Barcelona, sota la convocatòria de la CGT, CCOO, UGT, ASPEPC-SPS, USOC i USTEC-STEs. Una concentració que ha volgut ser contundent, on els docents han reclamat "educar en llibertat", sense haver d'estar sotmesos a la "censura" del govern espanyol.El motiu de la concentració no ha estat independent dels fets viscuts a Sant Andreu de la Barca durant les últimes setmanes. "Nosaltres no adoctrinem, nosaltres eduquem", han clamat, per deixar clara una altra cosa, entre pancartes i xiulets: "Totes som docents del Palau". A l'acte també s'han deixat veure alguns dels professors investigats per incitació a l'odi, a qui els mestres han defensat de les acusacions de la Fiscalia i els partits espanyolistes.Els mestres han assegurat que continuaran treballant de la mateixa manera que fins ara, és a dir, amb "pluralitat, diversitat i convivència", i han demanat al Departament d'Ensenyament que defensi els seus treballadors "sortint públicament davant de les falses acusacions" que recauen sobre els professors de Sant Andreu.En un manifest conjunt han demanat que "no s'utilitzi públicament el paper de l'escola", i han avisat que continuaran amb noves mobilitzacions, com ara la de dimecres 23 de maig o una manifestació plural i conjunta que s'està organitzant pel 10 de juny."Hem vingut a dir prou perquè l'únic que intentem és generar debat com tot en la vida", ha explicat David Cordoba, membre d'USTEC. Ara, però, molts mestres es troben amb el problema de l'autocensura i alguns "deixen de fer coses" per por a que això sigui utilitzat políticament.Segons ha criticat, ara mateix no els deixen "educar en llibertat" i "fer bé la feina", i es plantegen preguntes que mai havien sorgit, com ara explicar el 1714 o algunes revoltes populars: "L'aula és un reflex de la societat i dels diferents punts de vista".Els professors investigats de Sant Andreu de la Barca han anunciat en una atenció als mitjans que s'ha presentat una moció al Parlament de suport als docents investigats, on s'insta a mostrar la solidaritat amb ells, es demana a la Fiscalia retirar les acusacions, es reclama a les institucions educatives i polítiques la protecció del professorat, i s'exigeix que s'aturi la campanya de criminalització i l'ofensiva contra l'ensenyament.Segons han dit, la voluntat és poder debatre la moció abans del 3 de juny, quan han anunciat un acte multitudinari i transversal a Sant Andreu, amb representants docents, sindicals, de pares i d'alumnes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)