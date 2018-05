Valtònyc s'exilia a Bèlgica per no haver d'entrar a la presó

Valtonyc compta amb tot el suport de l'organització, sigui quina sigui la seva decisió, davant d'un estat espanyol demofòbic que atempta contra els drets fonamentals, com el de la llibertat d'expressió, i empresona per cantar. #FreeValtonyc pic.twitter.com/MTpOAGUCBN — CUP Països Catalans (@cupnacional) 23 de maig de 2018

Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie. — Josep V. 🎗️ (@valtonyc) May 23, 2018

Valtònyc ha marxat d'Espanya per no haver d'entrar a la presó, segons han informat diversos mitjans . Aquestes informacions apunten que el raper mallorquí va marxar de l'estat espanyol fa uns 10 dies. Segons TV3, es troba a Belgica, des d'on espera poder-se defensar en llibertat. A través de Twitter, la CUP ha donat suport a Valtònyc "sigui quina sigui" la seva decisió i ha afirmat que a dia d'avui, "l'exili és una "opció política davant la injustícia i la demofòbia de l'estat espanyol".El termini de 10 dies de l'Audiència Nacional perquè Valtonyc entrés a la presó venç aquest dijous. Avui, però, el raper ha avisat l'Estat que "no ho posarà tan fàcil": "Desobeir és legítim i obligació en aquest estat feixista", ha deixat clar, i ha assegurat que "Espanya farà el ridícul un altre cop".L'ingrés a presó del raper mallorquí es va confirmar fa unes setmanes, quan el Tribunal Constitucional va tombar l'últim recurs que Josep Miquel Arenas havia presentat contra la sentència de l'Audiència -ratificada pel Tribunal Suprem-, que el condemnava a tres anys i mig per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons. De fet, l'alt tribunal espanyol ni tan sols va debatre el seu recurs, sinó que d'entrada va refusar admetre'l a tràmit.

