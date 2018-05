Espanya és l'estat de la UE amb més treballadors temporals

Espanya és l'estat de la UE amb més treballadors amb contractes temporals durant el 2017, segons dades de l'oficina d'estadística de la UE, l'Eurostat. L'any passat, el 26,8% dels treballadors –més d'un de cada quatre- no tenien un contracte fix, una xifra que el situa com l'estat amb una taxa de temporalitat més alta de la UE, on la mitjana es troba en el 14%. La xifra de temporalitat és encara més elevada en el cas dels joves. A Espanya la temporalitat dels treballadors entre els 15 i els 24 anys està en el 73%, mentre que a la UE es troba en el 44%.Després d'Espanya, l'estat amb més contractes temporals és Polònia, on la xifra se situa a l'entorn del 26%, seguit de Portugal, Països Baixos i Croàcia. Així, Espanya ha superat el 2017 Polònia, que abans ocupava el primer lloc dels estats amb més contractes temporals. A l'altre extrem es troben Romania i Lituània, on menys del 2% dels treballadors tenen contractes temporals.

