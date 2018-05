​Barcelona sancionarà 2.577 pisos turístics il·legals anunciats a Airbnb

L'Ajuntament de Barcelona sancionarà fins a 2.577 apartaments turístics il·legals a la ciutat que actualment estan publicats dins del web de la plataforma d'Airbnb. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha entregat a l'empresa el llistat de pisos detectats a l'espera que la plataforma també els retiri d'aquí a pocs dies.En cas que no sigui així, el govern d'Ada Colau també es planteja iniciar el procediment sancionador contra Airbnb per publicar els anuncis d'aquests apartaments il·legals, tal com marca el reglament de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas seria una multa de fins a 600.000 euros, el màxim que permet la llei. Colau ja li havia imposat una d'aquest import De tota manera, Sanz ha manifestat la voluntat que té l'empresa de "complir amb la llei catalana" i per això també ha anunciat que la setmana que ve es reuniran amb Airbnb perquè els presenti una "proposta que inclouran a la web per evitar que s'accedeixi a pisos turístics il·legals" des de la mateixa plataforma.Sanz espera que amb aquesta nova "eina tecnològica" que presentarà la setmana que ve l'empresa es "materialitzi" el seu compromís "deixant a zero els pisos il·legals a Barcelona". Segons la titular d'Urbanisme, ja hi ha altres plataformes de lloguer d'apartaments que han aconseguit incloure el número de llicència com a requisit indispensable per anunciar-se.Aquesta no és la primera vegada que el govern de Barcelona demana a Airbnb que retiri anuncis d'apartaments il·legals, ja que fa un any els van demanar "la retirada de 1.000 pisos" i Sanz assegura que l'empresa va complir "en dues o tres setmanes" el seu acord. Posteriorment, l'Ajuntament els ha anat passant més pisos en situació irregular, que calculen que són uns 500 apartaments més.De tota manera, la tinenta d'alcalde apunta que caldrà veure si d'aquest nou llistat que han fet arribar ara al portal web n'hi ha que són "reincidents" o no, ja que podria ser que malgrat rebre una sanció econòmica per part de l'Ajuntament i que el portal els prohibeixi l'anunci, tornin a aparèixer a la plataforma amb la creació d'un nou usuari. Segons Sanz, és important que Airbnb apliqui una "eina" eficient que no permeti tornar a penjar anuncis d'aquests pisos ja sancionats.De fet, Sanz creu que les sancions que pot imposar l'Ajuntament de Barcelona poden ser "elements dissuasius" però que fan falta "eines més estructurals" que vagin més enllà d'una multa i que permetin no tornar a accedir a la plataforma per oferir el mateix apartament sense una llicència en regla.De la mateixa manera, Janet Sanz ha reconegut que estan estudiant altres maneres d'actuar contra les habitacions que es lloguen per dies a turistes. De moment ha assegurat estant a "l'espera de què diu el reglament català" que està en tràmit, mentre analitzen les mesures que aproven altres ciutats com París, Madrid o Nova York.Per la seva banda, el regidor de Turisme de la ciutat, Agustí Colom, ha assegurat que quan el govern local va iniciar el pla de xoc contra els pisos en situació irregular van calcular que en tota la ciutat hi havia més de 6.000 apartaments sense llicència, però que ara ja s'ha "reduït fins a uns 3.000". Davant d'això, Colom assegura que hi ha "suficients dades" per afirmar que "a Barcelona hi ha una reducció important".Aquests 2.577 apartaments il·legals que ha detectat l'Ajuntament de Barcelona són a partir de més de 100 inspectors que té el consistori que treballen "a peu de carrer", tal com ha explicat Sanz, per veure quins pisos tenen usos residencials i quins d'apartament turístic. Gràcies a aquests inspectors, l'estiu passat ja es van denunciar el miler de pisos sense llicència i posteriorment els 500 que també es van notificar a Airbnb, a banda dels 2.577 que han quantificat ara.

