«Demà pots ser tu»: l'última campanya per denunciar el retrocés de drets a l'Estat

Cartell de "Demà pots ser tu" Foto: Òmnium Cultural

Cartell de "Demà pots ser tu" Foto: Òmnium Cultural



Anunci de la campanya "Demà pots ser tu" Foto: Òmnium Cultural

La campanya "Demà pots ser tu / Mañana puedes ser tu" ja és present a tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'acció té com a objectiu denunciar "el retrocés en drets fonamentals" que viu l'Estat espanyol mitjançant la posada d'anuncis a les entrades de les grans ciutats i de cartells als transports metropolitants (metro, bus i Ferrocarrils de la Generalitat).La campanya -impulsada per Òmnium Cultural, Fundació Cultural, Fundació per la Pau, Irídia, Novact i l'Institut de Drets Humans de Catalunya- vol posar de manifest que els últims casos d'abusos als drets humans no són casos aïllats sinó que formen part de l'ofensiva autoritària de l'Estat espanyol. És per això que les entitats impulsores consideren que cal que "tots els demòcrates remem junts per aturar el retrocés democràtic més important des de la fi de la dictadura franquista".Els protagonistes dels cartells són nou víctimes de "casos flagrants de vulneracions dels drets fonamentals" en els darrers mesos i anys: Jordi Cuixart (president d'Òmnium), Valtonyc (raper), Cassandra Vera (tuitaire), Pablo Hasél (raper), Cristina Fallarás (periodista), Jordi Pesarrodona (pallasso), Helena Maleno (activista), Mercè Alcocer (periodista) i César Strawberry (cantant).Es poden veure nou models diferents de cartells bona part de les poblacions metropolitanes de Barcelona, com Badalona, l'Hospitalet de Llobregat o Cornellà, entre d'altres.

