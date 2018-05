La jutge de l'1-O al Bages tanca la porta a seguir investigant els guàrdies civils

La jutge que porta la instrucció sobre els fets de l'1-O al Bages no ha admès a tràmit el recurs que el Col·legi d'Advocats, que porta a terme l'acusació particular, contra la seva decisió de no declarar la causa complexa i, per tant, poder allargar la instrucció més enllà dels 6 mesos, tal i com reclamava l'acusació.Segons ha explicat al'advocat David Casellas, la jutge considera que contra la seva denegació no hi cap recurs, però aquesta decisió va en contra del que entén el Col·legi d'Asvocats i la jurisprudència de les Audiències Provincials, entre les quals la de Barcelona.Amb la no admisió del recurs, la jutge bloqueja un futur recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial, en el cas que ella el rebutgés en primera instància, de manera que ara, l'acusació haurà de presentar un recurs de queixa davant l'Audiència Provincial perquè insti a la jutge de Manresa a valorar el recurs que ara no ha admès a tràmit. De manera que tot el procediment burocràtic s'allargarà encara més.El Col·legi d'Advocats de Manresa havia sol·licitat a la jutge que declarés la complexitat de la causa i, d'aquesta manera allargar la instrucció de la causa que investiga l'actuació de la Guàrdia Civil més enllà del 6 mesos convencionals. Quan la jutge va denegar aquesta petició, els advocats van presentar un recurs que la jutge no ha arribat ni a considerar. Al no ser considerat -al contrari que hagués estat rebutjat- els advocats no poden apel·lar a l'Audiència Provincial.Si no es declara la causa en complexitat la instrucció del cas finalitzarà el proper 20 de juny, sense que previsiblement es pugui tancar cap acusació cap a agents o comandaments de la Guàrdia Civil. "Si es tanca la instrucció sense cap acusació ja mai més no es podrà tornar a jutjat l'actuació de la Guàrdia Civil l'1-O", ha explicat Casellas.El que sí que ha admès a tramit la jutge és un altre recurs del Col·legi d'Advocats contra la seva denegació a admetre com a proves la identificació dels guàrdies civils a través dels vídeos.

