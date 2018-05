Investiguen cinc ajuntaments del Bages per irregularitats en la contractació de policies locals

La Guàrdia Civil ha informat que està investigant un total de 32 persones –la majoria alcaldes i funcionaris- de cinc Ajuntaments de la comarca del Bages per presumptes irregularitats en la contractació d'agents interins de les policies locals. La investigació, que es va iniciar el 2016 arran de la denúncia d'un particular que es trobava en un procés de selecció, s'ha centrat en el nomenament de 25 agents interins.Els consistoris investigats, segons ha pogut saber l'ACN, són els de Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Artés i Navàs. Entre les irregularitats detectades per la Guàrdia Civil, hi ha l'adjudicació d'una plaça a un aspirant sense disposar del carnet de conduir BTP o el nomenament dels agents sense tenir en compte les Bases Reguladores del Concurs al·legant "màxima urgència". Els batlles han qüestionat la investigació i han assegurat que no han contractat personal de forma arbitrària.La Guàrdia Civil, a través d'un comunicat, ha informat que des del 2016 està investigant 32 persones en relació a suposades irregularitats en el procés de selecció i nomenament de 25 agents interins de la Policia Local de cinc Ajuntaments de la comarca del Bages. El juliol de l'any 2016, la Guàrdia Civil va rebre una denúncia per part d'un ciutadà que es trobava en un procés de selecció per ocupar una plaça d'interí a la Policia Local d'un municipi del Bages i assegurava que hi havia diverses irregularitats.Les investigacions, realitzades pel Grup II de Delinqüència Econòmica i Urbanisme de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Barcelona, han posat de manifest, segons informa el cos policial, "diverses irregularitats en diferents concursos de provisió de vacants i en els nomenaments d'agents interins de la Policia Local en diversos Ajuntaments del Bages des de l'any 2007 fins a l'actual concurs".Un cop analitzada tota la documentació a requeriment del Jutjat d'Instrucció número 4 de Manresa, la Guàrdia Civil assegura que s'han observat irregularitats als cinc Ajuntaments bagencs, com per exemple l'adjudicació d'una plaça a un aspirant sense disposar del carnet de conduir BTP, que, segons asseguren, es tracta d'un "requisit indispensable". També posen l'exemple del nomenament dels agents sense tenir en compte les Bases Reguladores del Concurs "al·legant màxima urgència per donar una aparença de legalitat al nomenament efectuat en virtut de la normativa autonòmica" però "vulnerant així el principi constitucional de jerarquia normativa amb l'entrada en vigor de l'Estatut Bàsic del Treballador Públic".En el comunicat, el cos policial assegura que alguns dels agents interins que suposadament van ser nomenats de manera irregular "han ocupat durant diversos anys la plaça i, fins i tot, han canviat de lloc entre els Ajuntaments investigats".A més, la Guàrdia Civil assegura que també han investigat un suposat delicte de tràfic d'influències pel nomenament del fill del cap de la Policia Local d'un dels municipis investigats malgrat que "el personal del consistori tenia coneixement dels vincles familiars que existien entre tots dos".Entre els 32 investigats hi ha alcaldes electes durant el període objecte de la investigació, secretaris municipals, vicesecretaris, així com també responsables de l'àrea de Recursos Humans dels cinc consistoris investigats.L'alcalde de Sallent, David Saldoni (PDeCAT), ha negat que des del consistori que encapçala s'hagin fet contractacions a dit i defensa la transparència del procés. "Estem molt tranquils i no tenim res a amagar", ha assegurat. Segons Saldoni, malgrat que les contractacions sí que es van fer "d'urgència" es van analitzar "currículums" i "mèrits". "Sempre prioritzarem la seguretat de la gent i, per tant, si hi ha manca d'agents el que no podem fer és deixar un torn amb un agent", ha afegit.Saldoni va declarar davant de la Guàrdia Civil per aquests fets, conjuntament amb alguns membres de l'equip de govern i tècnics, així com el secretari municipal. Explica que se'ls hi va demanar pel procediment que empren, contractacions dels darrers 10 anys, i que les declaracions van durar hores.De la seva banda, el batlle de Navàs, Jaume Casals (CUP), s'ha expressat en termes similars al de Sallent i ha dit que sí que han efectuat contractacions per la via d'urgència en alguna ocasió perquè, segons ha dit, "tenim molts problemes per cobrir les places". De fet, Casals ha relatat que recentment han finalitzat un procés de concurs de contractació de policia local que s'ha allargat vuit mesos i ha lamentat que "són processos que costen molts diners als Ajuntaments i costa molt tirar-los endavant".Casals ha dit que no entén el fons d'aquesta investigació i ha assegurat que "hi ha molts Ajuntaments que es troben en situacions similars". També ha qüestionat que tots els consistoris investigats per la Guàrdia Civil estiguin liderats per partits independentistes. El batlle de Navàs ha explicat que els van citar a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca el passat mes de febrer i ha dit que no van respondre a cap pregunta perquè "considerem que en una seu policial no havíem de fer declaracions i, a més, no sabíem ni de què ens acusaven".Des de Sant Joan de Vilatorrada assenyalen que en cap cas s'han produït irregularitats en la contractació i que, a hores, d'ara "encara no sabem de què se'ns acusa". El batlle, Gil Ariso (PDeCAT), conjuntament amb el secretari, dos caporals del cos i l'exalcalde del municipi, Ezequiel Martínez, van defensar davant la Guàrdia Civil la imparcialitat de la selecció de personal i que sempre s'han realitzat mitjançant "concurs" o "valoració de mèrits", però que en cap cas, "ni en això ni per cap altre tipus de plaça a dit", ha defensat Ariso. Sí que reconeix, però, que en algun cas s'ha allargat el contracte d'algun agent temporal per suplir les mancances "però sempre dins de la legalitat".En el cas d'Artés, l'exalcalde del municipi Josep Candàliga (ERC) que ostentava el càrrec en el moment de la investigació també ha deixat clar que no es van produir irregularitats en cap nomenament i ha aclarit que "en la majoria de casos les gestions del personal no les fan els polítics directament".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)