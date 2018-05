Els alcaldes contesten amb enginy la carta d'Enric Millo contra els llaços grocs

A Sort ja hem rebut l’escrit/carta (que ha estat enviada per mail) del Sr. Millo. És una carta excepcional, amb el tamany just, la lletra adequada, amb un tracte de tu a tu que demostra el seu “campetxanisme”, m’encanta! Gràcies Sr.Millo. pic.twitter.com/3bzhDyblGs — Raimon Monterde 🎗 (@RaimonSort) 23 de maig de 2018

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va enviar aquest dimarts una carta als alcaldes de Catalunya per demanar-los que mantinguin la "neutralitat" als espais públics. La missiva arriba després dels fets que van tenir lloc aquest cap de setmana a Canet de Mar (Maresme), quan un grup de persones amb la cara tapada va irrompre a la platja i es van endur desenes de creus grogues que havien instal·lat membres del Comitè de Defensa de la República (CDR).De fet, a la carta Millo fa referència a aquest incident apuntant que l'aparició de banderes, pancartes i símbols "de caràcter partidista" no només es veu en edificis, carrers i places sinó que s'està "estenent" a altres àmbits, com les platges del litoral. El delegat reivindica que aquests espais "són de tots" i recorda als batlles la seva "obligació" de no permetre l'ocupació dels mateixos "amb símbols que puguin acabar malmetent" la convivència.Diversos alcaldes de Catalunya han contestat amb enginy la missiva enviada pel delegat del govern espanyol. Un exemple és el de Sort, Raimon Monterde , que ha publicat a les xarxes la mateixa carta enviada amb un llaç groc pintat sobre el text. A banda, ha apuntat que "no té cap tipus de credibilitat" una persona que mai s'ha preocupat pel territori.Un altre cas és el de l'alcalde Celrà (el Gironès), que ha escrit una resposta a Millo on li assegura que el seu ajuntament respecta la llibertat d'expressió i permet les manifestacions ciutadanes de rebuig a un fet tan indigne com l'empresonament de representants polítics i d'entitats civils que defensen pacíficament el dret a l'autodeterminació. A l'interior del sobre també hi ha posat un pin amb un llaç groc.De la seva banda, l’alcalde de Tremp, Joan Ubach, encara no ha rebut la correspondència, però ha assegurat aque els espais públics “són competència dels ajuntaments i per això son els consistoris qui decideixen la seva gestió”. Ubach es pregunta “on és el llindar de la neutralitat i quina és la fórmula per calcular-la”.L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, ha apuntat que la carta de Millo demostra clarament que "estem sota una persecució política claríssima" , mentre demanava l'Estat que "comencin per ser neutrals ells i impedeixin que on sigui es persegueixi persones per les seves idees polítiques i, a partir d'aquí, doncs, evidentment podrem parlar de neutralitat en els espais, que estic segur que no hi hauria cap mena de problema a estar-hi d'acord, però que hi estiguin ells per afavorir que aquesta neutralitat sigui possible".El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat la "llibertat d'expressió" a la ciutat de Barcelona i ha recordat que hi ha "un acord del ple" sobre la reivindicació de la "llibertat de les persones que estan empresonades" i per això es va penjar "un símbol" com el llaç groc a la façana de l'Ajuntament. Pisarello també ha recordat que tot i defensar la llibertat d'expressió, "l'espai públic és el de tots i la pluralitat de tots s'ha de respectar" per això demana que en els actes que es facin a la via pública hi hagi un "respecte per a la resta de sensibilitats" ideològiques.Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, també ha rebutjat la voluntat que Millo els ha adreçat a la carta. "Penso retirar aquells símbols, siguin de l'àmbit que siguin, que estiguin tapant un semàfor, una senyalització de trànsit o un servei, però no em penso dedicar a retirar llacets ni altres coses", ha assegurat Ballesteros, que ha dit que sempre ha respectat la llibertat d'expressió. "El millor que es pot fer és no generar problemes on no n'hi ha", ha conclòs.Un dels que s'ha alineat amb Millo ha estat l'alcalde de Lleida, Àngel Ros , que ha defensat la neutralitat política en els espais públics en relació als símbols polítics. El Paer en cap ha indicat que encara no ha rebut la carta del polític del PP, però veu amb bons ulls que es posi l'accent en aquesta qüestió.Qui sí hi està desacord és l'alcalde de Cervera, Ramon Royes, que ha assegurat que continuarà donant suport als símbols que demanen l'alliberament dels líders independentistes empresonats i també el retorn dels que han hagut de marxar a l'estranger.

