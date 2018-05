Oberta l'exposició dels 25 anys del Sónar, una «perspectiva diferent de consumir cultura»

El Centre d’art Tecla Sala de l’Hospitalet acull a partir d’aquest dijous Ni flyers ni pòsters. 25 anys d’imatge del Sónar , l’exposició amb què el festival reuneix bona part dels elements utilitzats a les campanyes promocionals des del 1994. A través d’un ampli recorregut distribuït en deu sales, la mostra ofereix una setantena d’imatges, elements i escultures creades pel codirector del Sónar Sergi Caballero, amb l’objectiu de “buscar perspectives diferents del consum de cultura".L'exposició busca fer "pensar, reflexionar, commocionar" fent una retrospectiva de la iconografia que ha utilitzat el festival des del primer dia. Caballero ha assegurat durant la presentació de l'exposició que el leitmotiv de la mateixa és evitar les “tendències” i treballar a través del seu “imaginari personal”. “A partir d’aquí, creo mons possibles on jo em sento còmode i que, siguin millors o pitjors, són sincers”.Fins el 23 de juny, la mostra ofereix un repàs “experiencial” al voltant de les imatges que han identificat el Sónar al llarg de 25 edicions. Com recull el títol de l’exposició, el muntatge defuig de fulletons o pòsters, ja que Caballero considera que no tenen sentit en l’era d’Internet. Per contra, aposta per reunir escultures, instal·lacions, documentació i arxius fotogràfics sobre les temàtiques que més interessen l’artista: la família, els objectes, l’humor àcid, els paisatges freds i el “surrealisme ortodox”.

Pla general del creador de la imatge del Sónar, Sergio Caballero, fent una visita guiada a l'exposició Foto: ACN

Així, a través de les deu sales es poden trobar exemples de campanyes tant diferents com les ballarines brasileres enmig de la neu de l’any 1998, el gos embalsamat sobre rodes del 1999, una recreació de les bessones que buscaven el límit de la seva respiració de l’any 2000 o les emoticones del curtmetratge del 2009. Tampoc hi falta el film endimoniat Ancha es Castilla, N’importe quoi del 2014 o les portes de cotxe daurades de la campanya de l’any passat, en què una trituradora destruïa tot d’objectes d’or.Tot i que algunes de les obres es caracteritzen per ser transgressores, Caballero ha negat que la seva finalitat sigui “buscar provocació”. “La polèmica està sempre servida”, ha lamentat, en referència a les crítiques que sorgeixen habitualment a través de les xarxes socials sobre obres plàstiques. En aquest sentit, ha afirmat que als anys 80 “hi havia molta més llibertat a nivell de creació, tant pels artistes com per tothom” i ha admès que “actualment la societat és molt sensible i això genera una autocensura brutal”.Ni flyers ni pòsters. 25 anys d’imatge del Sónar estarà oberta fins el 23 de juny al Centre d’art Tecla Sala, amb accés gratuït de dimarts a diumenge. Durant aquest mes, però, hi ha previstes tres visites guiades encapçalades per Sergi Caballero i alguns dels protagonistes més mediàtics d’aquests 25 anys: El Dioni (2005), Els dos fantasmes (2010) i Els nans (2012). Al mateix temps, durant els dies de celebració del festival hi haurà un bus llançadora que traslladarà els assistents als concerts fins l’exposició.

