«Aneu-vos-en a Tabàrnia»: deixen una nota amenaçadora a un cotxe de TV3 aparcat al carrer

Davant el parlament IB. Tornen els de “la calle es mia”, no poden veure el cotxe de TV3 pic.twitter.com/GTUZUAPMpY — Margalida Solivellas (@margasoli) 22 de maig de 2018

Vaja dematí! A dins el parlament escoltant lo molt que li agrada a Pericay que vulguin intervenir Tv3, i quan surt a defora en trob que ens envien a Tabarnia! — Margalida Solivellas (@margasoli) 22 de maig de 2018

Hauria jurat que el Parlament era entre el carrer del Conquistador i el carrer del Palau Reial, no a la calle Golpistas.

Algú em pot aclarir aquesta controvèrsia de nomenclàtor? — Francesc Ribera🎗 (@francescribera) 23 de maig de 2018

La corresponsal de TV3 a les Illes Balears, Margarida Solivellas, ha denunciat que al cotxe que utilitza per desplaçar-se s'hi ha trobat un paper al parabrises que critica la seva presència, amb una amenaça: "No aparqueu enmig del meu carrer", versa, tot afegint: "Aquí encara es respecta la llei i no he de perquè esquivar el vostre cotxe". I remata: "Aneu-vos-en a Tabàrnia".Segons explica la mateixa Solivellas, aquest fet va tenir lloc davant del Parlament de les Illes, situat al carrer Conquistador de Palma, i apunta que "no poden veure el cotxe de TV3". Tot seguit ha explicat la situació amb què s'ha trobat a dins de l'edifici. "Vaja dematí! A dins el Parlament escoltant com li agrada a Pericay que vulguin intervenir TV3, quan surto a defora em trob que ens envien a Tabàrnia.Ràpidament, Solivellas ha rebut el suport de desenes d'usuaris de la xarxa, inclòs el regidor de l'Ajuntament de Berga i cantant de Brams, Francesc Ribera, que ha tirat d'ironia i ha demanat que li aclareixin una possible "controvèrsia nomenclàtor". "Hauria jurat que el Parlament era entre el carrer del Conquistador i el carrer del Palau Reial, no a la calle Golpistas", ha escrit. A banda de les mostres de suport, també ha rebut diversos comentaris assegurant que han creat odi i que és el que mereixen.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)