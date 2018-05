Valtònyc desafia l'Estat el dia abans d'entrar a la presó

Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie. — Josep V. 🎗️ (@valtonyc) May 23, 2018

Valtònyc ha d'entrar a la presó aquest dijous, quan es compleixen els 10 dies de termini fixat per l'Audiència Nacional. El raper mallorquí, que s'enfronta a tres anys i mig de presó, ha deixat clar a través de Twitter que "no ho posarà tan fàcil": "Desobeir és legítim i obligació en aquest estat feixista", ha deixat clar, i ha assegurat que "Espanya farà el ridícul un altre cop".L'ingrés a presó del raper mallorquí es va confirmar fa unes setmanes, quan el Tribunal Constitucional va tombar l'últim recurs que Josep Miquel Arenas havia presentat contra la sentència de l'Audiència -ratificada pel Tribunal Suprem-, que el condemnava a tres anys i mig per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons. De fet, l'alt tribunal espanyol ni tan sols va debatre el seu recurs, sinó que d'entrada va refusar admetre'l a tràmit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)