El PNB mira cap a una altra banda amb el 155 i vota els comptes de Rajoy

El PNB votarà finalment a favor dels pressupostos generals de l'Estat. La seva executiva ha pres la decisió aquest dimecres al migdia i, segons ha anunciat a través d'un comunicat, ho ha fet "per responsabilitat", entre altres, perquè entén que el 155 ja té cada de caducitat i per mantenir el seu pes per mediar per una solució dialogada entre el govern espanyol i la Generalitat. "No ha estat una decisió fàcil", ha destacat en roda de premsa el portaveu de la formació al Congrés, Aitor Esteban.Esteban ha citat la millora de les pensions i els acords beneficiosos per a Euskadi com dos dels motius que han decantat la balança. "Si ara estem discutint el pressupost és perquè el PNB li va dir a Mariano Rajoy que no els pensava negociar fins que no se solucionés el tema català. Els vam avisar al setembre. Hem posat la nostra millor part per tenir camins de diàleg i reconèixer el dret al reconeixement nacional del poble català", ha ressaltat Esteban en roda de premsa.El portaveu del PNB ha indicat que és imminent la formació d'un nou Govern a Catalunya. "Parlo amb coneixement de causa", ha ressaltat Esteban, molt crític amb Ciutadans per voler allargar sense data de caducitat el 155.El partit ha recordat que havia condicionat la negociació dels comptes a la fi de la suspensió de l'autonomia. "Enteníem i entenem que allò responsable amb Catalunya, però també amb l'autogovern del País Basc, era i és actuar de contrapès a l'Estat per contribuir a l'aixecament del 155", apunta, però també matisa que "aquesta situació ha canviat en els últims dies", ja que la Generalitat té un president escollit "i la desactivació de l'article 155 és molt proper en el temps", motiu pel qual ara "el mateix principi de responsabilitat" els porta a no bloquejar els pressupostos.Ho justifica perquè entén que "l'article 155 té data de caducitat" i pot ser història "en qüestió de setmanes, dies o hores". En canvi, defensa que bloquejar els comptes "empenyeria encara més cap a l'abisme la situació política espanyola i catalana" i s'allunyaria "la possibilitat d'un diàleg constructiu" i tem que podria allargar "sine die el 155", amb un "més que probable avançament electoral [que] obriria escenaris de pronòstic molt preocupant que per responsabilitat han d'evitar-se".Un vot contrari, igualment, faria perdre al PNB "capacitat d'influir a favor d'una situació dialogada per a Catalunya" i seria "un gest testimonial, però sense efectes reals ni efectes pràctics de canvi per a Catalunya". De fet, els nacionalistes bascos creuen que el suport no és un xec en blanc, sinó que els permet "mantenir la seva capacitat d'influència política a l'Estat" i per "fer de fre als que aposten únicament i exclusiva per solucions autoritàries i impositives". Així mateix, posa en valor els acord per revaloritzar pensions i sobre noves inversions al País Basc.Tal com va fer aquest dimarts, el PNB ja havia donat suport aquest migdia als capítols dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 que s'han sotmès a votació, tot i que els nacionalistes bascos no havien aclarit encara el sentit del seu vot definitiu d'aquest vespre, quan culminarà el ple que ha de donar el vist-i-plau definitiu als comptes de Montoro.La formació d'Andoni Ortuzar havia vinculat el seu "si" definitiu a l'aixecament de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, un fet que està lluny de fer-se realitat pel bloqueig del govern espanyol als nomenaments dels consellers designats pel president de la Generalitat, Joaquim Torra, i la negativa d'aquest a canviar la composició del seu govern perquè no inclogui consellers presos o a l'estranger. "No hi ha novetat, la meva executiva està reunida i quan hi hagi alguna cosa els ho explicaré els detalls", havia afirmat el portaveu del PNB, Aitor Esteban, esquivant les càmeres als passadissos del Congrés.Els cinc diputats del PNB eren necessaris perquè el govern espanyol rebutgi les esmenes parcials i aprovi els dictàmens sobre els pressupostos, i aquest migdia han permès amb els seus vots que s’aprovessin entre altres les seccions de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Afers Exteriors i Relacions Financeres amb la UE. Al vespre, a partir de dos quarts de vuit del vespre, s'aprovarà el projecte sencer.

