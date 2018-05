L'AMI vol blindar els alcaldes per a les municipals davant l'embat de l'Estat

Riudoms (el Baix Camp) ha acollit la segona executiva del mandat de Josep Maria Cervera, al capdavant de l' Associació de Municipis per la Independència (AMI) . En aquesta trobada, s'ha estat cosint l'estratègia de defensa dels càrrecs electes que formen part de l'AMI, ja que estan convençuts que "el municipalisme és un objectiu" del govern espanyol. En aquest sentit, el president ha afirmat que "l'estat espanyol vol arribar a les eleccions municipals amb la primera línia del municipalisme sobiranista inhabilitat". Cervera ha remarcat que s'ha donat molta prioritat a aquest tema.El president de l'associació ha recordat que l'AMI està patint un embat jurídic des del seu naixement, ara fa set anys. Els seus alcaldes acumulen més de 400 causes. Cervera ha manifestat que després el fiscal en cap de Catalunya decidís no arxivar la causa per l'1-O, ja els comencen a arribar "requeriments de diligències prèvies". Cervera ha valorat la carta enviada als alcaldes catalans pel delegat del govern espanyol, Enric Millo , qui demanava que mantinguessin la "neutralitat" als espais públics, ja que "són de tots" i els recordava la seva "obligació" de no permetre l'ocupació dels mateixos "amb símbols que puguin acabar malmetent" la convivència. Sobre això, des de l'AMI diuen que entenen que l'article 103 obliga a totes les administracions a "mantenir la neutralitat" però Cervera li etziba al representant popular que "els alcaldes entenen que el 155 està limitat a la Generalitat de Catalunya i no afecta els ajuntaments". Per tot plegat, diu Cervera, "li volem fer saber que els municipis tenim clar com hem de gestionar el nostre espai públic, com hem fet sempre, des de la convivència i respectant la llibertat d'expressió". "En cap cas fomentarem la confrontació", ha sentenciat.Cervera també ha volgut enviar un missatge molt clar a Millo. Li ha recriminat que la celeritat i dedicació en escriure aquesta missiva no la té per resoldre els problemes reals que afecten els ciutadans, "com les carreteres que es cobren víctimes cada setmana o els problemes de Rodalies". "Sorprèn que ens escrigui cartes per això i no el troben on podria incidir per resoldre els problemes dels nostres veïns", ha afirmat amb contundència.El president de l'AMI també ha valorat la petició de diàleg que ha fet el president Quim Torra al govern espanyol. Considera que "sense diàleg difícilment es pot resoldre" i per tant, afirma que s'ha de continuar insistint "perquè en un moment o un altre, s'haurà d'establir aquest diàleg i algú -Europa o qui sigui- els haurà d'obligar".

