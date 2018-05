Ballesteros, en resposta a la carta de Millo: «No em penso dedicar a retirar llacets»

L'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha afirmat aquest dimecres que no es dedicarà a retirar símbols reivindicatius al carrer, del caire que siguin. És la resposta a la demanda als alcaldes, per carta, del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que va reclamar que mantinguin la "neutralitat" als espais públics i no permetin l'ocupació amb símbols que puguin malmetre la convivència, després dels fets a Canet de Mar."Penso retirar aquells símbols, siguin de l'àmbit que siguin, que estiguin tapant un semàfor, una senyalització de trànsit o un servei, però no em penso dedicar a retirar llacets ni altres coses", ha assegurat Ballesteros, que ha dit que sempre ha respectat la llibertat d'expressió. "El millor que es pot fer és no generar problemes on no n'hi ha", ha conclòs.

