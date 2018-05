L'Audiència Nacional torna a denegar la llibertat a Sandro Rosell

Sandro Rosell continuarà a la presó. La sala penal de l'Audiència Nacional ha desestimat el nou recurs d'apel·lació presentat per l'expresident del Barça en què demanava la llibertat. Segons la jutge Carmen Lamela, existeix un risc de fuga "altament probable" arran dels forts vincles i contactes personals i econòmics de Rosell a l'estranger. La decisió arriba quan fa un any que va entrar a la presó de Soto del Real.L'expresident del Barça és investigat per un presumpte delicte de comissions il·lícites de la selecció brasilera de futbol. En el seu recurs, argumentava la durada del procediment així com que la instrucció no ha aportat indicis sobre els fets que són objecte d'investigació. Els magistrats, però, rebutgen aquests arguments i accepten les tesis de la fiscalia -que s'oposa a la llibertat- així com les diligències d'investigacions fetes en països tercers. Asseguren també que aquests tipus d'investigacions porten temps perquè és "molt complexa".

