L'alcaldessa de Badalona reclama al PSC que no pacti amb el PP per fer-la fora: «No s'entendria»

Els regidors del PSC a Badalona, al ple d'aquest dilluns. Foto: ACN

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, espera que el PSC no accepti els vots del PP per forçar la moció de censura i investir al capdavant de l'Ajuntament el seu líder a la ciutat, Àlex Pastor. "Els motius que van propiciar que el juny del 2015 ens poséssim d'acord amb l'objectiu que les polítiques del PP no fossin presents en el govern de la ciutat de Badalona són encara vigents", ha subratllat l'alcaldessa aquest dimecres en una conversa ambque es publicarà íntegra aquest cap de setmana.Després de saber que el cap de l'oposició i líder local dels populars, Xavier García Albiol, renunciava a encapçalar l'alternativa, Sabater ha asseverat als socialistes que "la ciutat necessita seguir avançant en la recuperació de la dignitat i de drets que ha fet aquests tres anys sense les polítiques del PP". "Seria molt estrany que ara s'aturés aquesta remuntada de dignitat i de drets que el PSC va facilitar, no s'entendria", ha insistit, recordant que aquest partit va facilitar la seva investidura.Igualment, l'alcaldessa ha recordat que, en cas que calgui plantejar un relleu a l'Ajuntament, "d'aquí a un any hi haurà unes noves eleccions i ja hi haurà temps per fer campanya i decidir si hi ha d'haver canvi". Malgrat tot, avisa que "fer-ho ara de forma contra natura en relació als projectes de ciutat i la ideologia que marca les prioritats quant a drets socials i drets polítics i democràtics de les persones ho trobaria bastant difícil d'entendre".Sabater ha rebut el suport aquest dijous de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la qual ha reclamat al PSC que no sigui còmplice del PP amb la moció de censura. Per a Colau, "les forces progressistes i democràtiques han de fer un esforç de posar-se d'acord", especialment quan està en joc que Albiol, que ha tingut una actitud "xenòfoba i racista", pugui ser alcalde. "Qualsevol força progressista no pot ser còmplice d'aquesta actitud xenòfoba, racista i antidemocràtica", ha defensat, en el Forum Europa Tribuna Catalunya.Aquest mateix dimecres, Albiol ha anunciat que renuncia a liderar la moció de censura i que els 10 regidors del PP votaran a favor del candidat del PSC, Àlex Pastor. En roda de premsa, ha explicat que fa aquest "sacrifici" perquè la ciutat no es pot permetre estar un any més "en mans d'un govern municipal que ha posat la ciutat al servei de l'independentisme" i que "ha donat l'esquena als problemes reals de la ciutadania". "El que faig és un oferiment sincer, sense lletra petita ni condicions", ha destacat.Malgrat que encara no ha comunicat la renúncia al PSC ni a Cs, Albiol destaca que en reunions anteriors "han coincidit en el 80% del què cal fer a Badalona" i que confia a formalitzar la moció de censura la setmana vinent.El primer pas el van fer divendres passat, quan es van trobar a tres bandes després que els socialistes plantegessin crear una comissió tècnica que s'encarregués de redactar el document que servirà de full de ruta pel nou govern. Segons va explicar aleshores el portaveu del PP a la ciutat, Juan Fernández, la reunió va ser "cordial" i va servir perquè les tres formacions exposessin el seu diagnòstic de la localitat i les mesures que cal implementar per resoldre la situació de "paràlisi" en què es troba."Hem vist que tenim un alt nivell de coincidència tant en el diagnòstic de la ciutat com en les mesures que cal implementar en el futur govern", va assenyalar Juan Fernández que va detallar que les tres formacions opinen que la ciutat "està absolutament paralitzada". Així mateix va indicar que entre les propostes que els tres partits consideren prioritàries destaquen dotar la Guàrdia Urbana de més efectius i impulsar un pla per suprimir les barreres arquitectòniques.

