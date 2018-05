Catalá culpa les forces sobiranistes de generar tensió amb els llaços grocs

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat que els llaços grocs o les creus a les platges per donar suport als empresonats del procés català generen "tensió". En aquest sentit, responsabilitza les forces independentistes d'aquest ambient, que va acabar amb una escalada de tensió i agressions aquest dilluns a Canet de Mar. Per a Catalá, les conseqüències d'aquests "enfrontaments" són les més greus de tot el procés, per sobre d'aspectes jurídics o polítics. "Més enllà d'aspectes greus polítics i jurídics, el secessionisme ha provocat ruptura social que està arribant al conjunt de la societat amb aquesta confrontació", ha manifestat des del Congrés. Aquestes declaracions van en la línia, també, de les que va fer el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que va enviar una carta als alcaldes demanant-los que mantinguessin la "neutralitat". Segons el ministre, la "ruptura social" i "l'enfrontament entre catalans" és la "màxima responsabilitat" que tenen les forces independentistes. Per superar la situació, assegura que cal que es formi Govern "d'acord amb la Constitució i l'Estatut" per tal d'abordar "els problemes reals" dels catalans des de les diferents carteres de les conselleries.

