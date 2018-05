El PNB vota a favor dels pressupostos dels ministeris sense aclarir si donarà el «sí» definitiu

Tal com va fer aquest dimarts, el PNB ha donat suport aquest dimecres al migdia als capítols dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 que s'han sotmès a votació, tot i que els nacionalistes bascos no aclareixen encara el sentit del seu vot definitiu d'aquest vespre, quan culminarà el ple que ha de donar el vist-i-plau definitiu als comptes de Montoro.La formació d'Andoni Ortuzar havia vinculat el seu "si" definitiu a l'aixecament de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, un fet que està lluny de fer-se realitat pel bloqueig del govern espanyol als nomenaments dels consellers designats pel president de la Generalitat, Joaquim Torra, i la negativa d'aquest a canviar la composició del seu govern perquè no inclogui consellers presos o a l'estranger. "No hi ha novetat, la meva executiva està reunida i quan hi hagi alguna cosa els ho explicaré els detalls", ha afirmat el portaveu del PNB, Aitor Esteban, esquivant les càmeres als passadissos del Congrés.Els cinc diputats del PNB són necessaris perquè el govern espanyol rebutgi les esmenes parcials i aprovi els dictàmens sobre els pressupostos, i aquest migdia han permès amb els seus vots que s’aprovessin entre altres les seccions de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Afers Exteriors i Relacions Financeres amb la UE.En declaracions als passadissos del Congrés, el coordinador del PP, Fernando Martínez Maillo ha afirmat que la seva formació encara no té la certesa que el PNB donarà suport als comptes de Montoro, mentre que el líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat "convençut" que els aprovarien, tot i la "traïció" del PNB a la seva "paraula". Tot plegat en el marc del bloqueig a la conformació del Govern per la inclusió per part de Torra de consellers presos o a l'estranger, i la negativa del govern espanyol d' autoritzar la publicació dels nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat que el seu govern no publicarà per ara el decret i ha assegurat que l'aixecament del 155 "està a les mans" del president de la Generalitat, que pot nomenar un nou executiu amb altres noms que no estiguin afectats per causes judicials.Les últimes votacions dels comptes es produiran aquest vespre, aproximadament a partir de dos quarts de vuit del vespre. El PNB en tindria prou amb rebutjar una secció per fer caure tots els comptes de Montoro, perquè el procediment diu que cal que tots els capítols dels pressupostos obtinguin el "sí" de la cambra perquè el conjunt dels pressupostos pugui superar el tràmit parlamentari.

