Colau no retirarà el llaç groc malgrat la petició de Millo de mantenir la «neutralitat»

El govern d'Ada Colau no pensa retirar el llaç groc que l'Ajuntament ha penjat a la façana de l'edifici consistorial de la plaça de Sant Jaume en solidaritat amb els presos polítics, malgrat la carta que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha enviat als alcaldes catalans per pressionar perquè mantinguin la "neutralitat" . Ho ha afirmat aquest dimecres als periodistes el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, quan se li ha preguntat per la missiva, i ha recordat que tenir el llaç a la façana és un acord del ple. "Això ho defensem", ha subratllat. Després de l'atac ultra a Canet de Mar (el Maresme) per la col·locació de creus grogues a la platja , Pisarello ha defensat que "no es pot limitar el dret a la llibertat d'expressió", perquè l'espai públic és "de tots" i on "la pluralitat de tots s'ha de poder reflectir", si bé ha fet una crida a que l'ús de l'espai públic sigui "inclusiu i plural". El tinent d'alcalde ha afegit: "No volem que a Barcelona hi hagi conflictes de convivència".Millo va enviar aquest dimarts una carta als alcaldes de Catalunya per demanar-los que mantinguin la "neutralitat" als espais públics. La missiva arribava després dels fets que van tenir lloc aquest cap de setmana a Canet, quan un grup de persones amb la cara tapada va irrompre a la platja i es van endur desenes de creus grogues que havien instal·lat membres del Comitè de Defensa de la República (CDR).De fet, a la carta Millo fa referència a aquest incident apuntant que l'aparició de banderes, pancartes i símbols "de caràcter partidista" no només es veu en edificis, carrers i places sinó que s'està "estenent" a altres àmbits, com les platges del litoral. El delegat reivindica que aquests espais "són de tots" i recorda als batlles la seva "obligació" de no permetre l'ocupació dels mateixos "amb símbols que puguin acabar malmetent" la convivència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)