​El ple del Parlament es reunirà divendres sense que es prevegi la compareixença de Torra

El ple del Parlament es reunirà aquest divendres en la primera sessió ordinària després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi pres possessió del càrrec. En l'ordre del dia no es preveu la compareixença del 131è cap del Govern per explicar l'estructura de l'executiu, tal com han explicat fonts parlamentàries després de la reunió de la Junta de Portaveus d'aquest dimecres al matí.Algunes fonts han concretat que la sessió començarà a les 10:00 hores. Sí que s'hi votarà la creació de les comissions legislatives, tot i que els consellers del Govern encara no han pres possessió. Segons fonts dels grups, hi ha acord perquè aquestes comissions es creïn d'acord amb l'estructura del nou executiu. També s'hi votarà la creació de la comissió d'investigació sobre espionatge polític.

