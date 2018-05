JxCat insisteix que correspon a Torra i no a Rajoy el nomenament del Govern

Compàs d'espera jurídic en la formació del nou Govern. Davant la negativa de Mariano Rajoy de fer efectius els nomenaments dels consellers, Junts per Catalunya (JxCat) insisteix que a qui compet escollir els membres de l'executiu és al president de la Generalitat, Quim Torra. "No se'n sortiran", ha apuntat Eduard Pujol, portaveu parlamentari adjunt de la formació, en roda de premsa al Parlament. Els diputats de JxCat s'han reunit amb Torra i Carles Puigdemont al migdia per abordar la situació de la presa de possessió dels consellers, bloquejada per Madrid."El Govern de Catalunya el tria el president de la Generalitat. El tria Quim Torra, no l'ha de triar Mariano Rajoy. És una dinàmica que s'ha anat repetint des d'abans del 21-D, no estan disposats a acceptar el resultat de les eleccions. No han acceptat candidats a la presidència i ara que s'ha fet un Govern efectiu, quan hi ha un president [Torra], pel que es veu, no se li respecta una de les feines i responsabilitats, que és formar la de formar el seu executiu. Aquesta és una anomalia absoluta en una democràcia com la nostra", ha destacat Pujol, que preguntat sobre si hi haurà recanvis de consellers s'ha limitat a dir que defensaran els drets de les persones que han estat nomenades.En aquest sentit, el portaveu parlamentari adjunt ha destacat que Josep Rull i Jordi Turull, empresonats a Estremera, tenen "intactes" els drets polítics, i que la seva feina és defensar-los. "Fins ara, en democràcia, la presó et prenia la llibertat, però no els drets. No entenem per què els consellers empresonats no poden formar part del Govern", ha destacat Pujol.

