Iglesias contradiu els comuns i nega que els presos i exiliats puguin ser consellers

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, considera "evident" que els consellers Jordi Turull, Josep Rull -a la presó- i Toni Comín i Lluís Puig -a l'exili- no poden restituïts, com pretén el nou president de la Generalitat, Joaquim Torra, perquè "no estan" físicament allà. D'aquesta manera, desacredita els comuns, que van defensar el seu dret polític a accedir al càrrec, segons va asseverar la portaveu parlamentària, Elisenda Alamany En declaracions a la SER, Iglesias ha remarcat que "més enllà" que el seu nomenament suposi o no tornar a la via de l'enfrontament, la qüestió és que no poden governar a Catalunya "sobretot, perquè no estan". "Pot presentar aquesta tertúlia un periodista que no és aquí? No. Pot ser president de Catalunya algú que no està a Catalunya? No. Pot ser conseller de govern a Catalunya algú que està a la presó? És evident que no" , ha expressat el líder de Podem."La irresponsabilitat recau sobre aquells que el volen allargar. Els drets polítics estan per damunt de tot", va denunciar dimarts Alamany, en una línia oposada, i va insistit que són PP, PSOE i Cs els que estan "canviant les regles del joc a mitja partida".

