L'entorn de l'antiga tèrmica de Cercs acollirà el primer parc de terror del sud d'Europa

La colossal xemeneia de l'antiga central tèrmica de Cercs trenca estèticament amb l'afable paisatge prepirinenc de l'alt Berguedà, esquitxat de natura i muntanyes però també de patrimoni del passat miner i industrial de la comarca. No obstant això, la inconfusible xemeneia serà també un marc incomparable per al primer parc temàtic de terror del sud d'Europa, que es posarà en marxa a la tardor: HorrorlandPark Una experiència que, quan s'apropi el sempre terrorífic Halloween, convertirà les set naus del Centre d'Empreses de Cercs en un parc dedicat a l'oci del món del terror amb passatges de por que faran venir veritables esgarrifances. Es tracta d'una iniciativa de l'empresa berguedana Insomnia Corporation, molt coneguda per les sales de room escape "Experiment" i "El còctel del doctor", i la barcelonina Horror Box.HorrorlandPark tindrà capacitat per rebre 1.500 persones al dia. Un total de 22.500 visitants al llarg dels 15 dies en què la proposta estarà en marxa. El parc temàtic funcionarà de dos quarts de 7 de la tarda fins a dos quarts d'1 de la nit els dies 11, 12 i 13, 19, 20, 26, 27 i 31 d'octubre i l'1, 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de novembre."És un parc temàtic però sense atraccions mecàniques", ha explicat el berguedà Climent Vila. Si funciona, l'objectiu és que la proposta es repeteixi anualment. "Aquí al sud d'Europa serà el primer Scream Park que es desenvolupa, és veritat que n'hi ha tres més a Europa", ha matisat Vila a. David Moreno, coimpulsor del projecte a través d'Horror Box, ha afegit que per aquells dies caldrà contractar "un centenar de persones" i que hi ha la voluntat que una part molt important d'aquest personal sigui gent de la comarca.El parc de terror de Cercs serà el que en anglès s'anomena un Scream Park. Un concepte de parc molt popular als Estats Units i que va néixer en una granja de Califòrnia. "És un format creat a Amèrica que porta gairebé 50 anys en marxa i que absorbeix anualment 32 milions d'americans", ha especificat Moreno. "El que nosaltres hem intentat és importar a Catalunya aquest format, cal tenir en compte que el concepte d'atracció en aquest parc és el passatge del terror en si. Els grups que hi vinguin estaran entre 5 i 6 minuts en cada passatge o haunted house [casa encantada]", ha assenyalat el reponsable d'Horror Box. "No és un espectacle típic, sinó un recorregut interactiu on aniran passant diferents coses i hi haurà diferents temàtiques sempre al voltant del terror", ha afegit David Moreno.Un dels aspectes que valoren també Moreno i Vila de la seva proposta és la situació privilegiada on la situaran: al polígon de Cercs sota les xemeneies de la central tèrmica i al costat mateix de la C-16. "Des del moment que ho vam veure, vam saber que era un lloc ideal, és a dir ens trobem a una hora exacta de Barcelona. Però, a més, quan hi estàs arribant, la carretera fa una corba i de sobte t'apareix una xemeneia enorme amb el pantà de la Baells al costat, en una vall també de muntanyes que és espectacular", ha assenyalat Climent Vila. "Nosaltres fem la broma que Disneyland té el castell, i HorrorlandPark té la xemeneia", ha comentat Moreno. "El nom d'Horrorland també és com un tribut a Disney i als grans parcs temàtics, perquè allà tots els seus somnis poden ser realitat, i aquí el que es fan realitat són els malsons", ha afirmat.La inversió per tirar endavant el projecte serà important. Els actors aniran caracteritzats amb màscares d'última generació que s'adapten als gests del rostre, cadascuna de les quals pot arribar a costar 700 euros, i també s'importarà material dels Estats Units, com per exemple, els robots Animatronix que emulen amb èxit persones o animals. Cada passatge del terror tindrà quelcom d'especial, si bé se n'aniran revelant detalls cada 15 dies. El parc proposa també una àrea gastronòmica i una zona de fira i jocs en col·laboració amb la iniciativa Cabronazi. "Tot és a nivell de Hollywood, tots els materials, robots, decoració, vestits i màscares, que s'han important d'Estats Units s'estan fent servir ara mateix en pel·lícules", ha destacat Moreno.Els impulsors agraeixen el suport rebut fins ara tant des de l'Ajuntament de Cercs, "i en especial de l'alcalde Jesús Calderer" i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.