El Suprem condemna un mosso d'esquadra per agredir al cap un manifestant de Can Vies

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a un agent dels Mossos d'Esquadra que el 27 de maig del 2014 va agredir amb la porra al cap una persona que participava en les manifestacions contra el tancament i enderroc de Can Vies. D'aquesta manera, l'alt tribunal reafirma la sentència que va dictar l'Audiència de Barcelona el juliol del 2017, en què es condemna l'agent a dos anys de presó per un delicte de lesions. Aquesta pena, però, permet que el mosso no hagi d'ingressar a un centre penitenciari si no té antecedents.El cas va arribar al Suprem després que la defensa de l'agent presentés un recurs per demanar la seva absolució. Segons la defensa, l'acusat va actuar "en l'exercici legítim del seu deure i càrrec" i per tant, emparat en al seva condició d'agent policial. L'alt tribunal, però, creu que les proves aportades al judici oral demostren que la violència utilitzada no era necessària, ja que en el moment dels fets l'ambient de la plaça de Sants era pacífic.Aquest no és l'únic cas que ha portat agents del cos de Mossos a judici. L'Audiència de Barcelona va acollir, fa pocs mesos, dos judicis més, on manifestants també denunciaven agressions desproporcionades i no reglamentàries. Un dels judisis se sustentava amb uns vídeos on es veia com els agents havien acorralat alguns manifestants en un vestíbul.

