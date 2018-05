PNB i Bildu acorden exercir el dret a decidir per accedir a una relació confederal

El PNB i EH Bildu han acordat una proposta de preàmbul per a un eventual nou estatut basc, en què reivindiquen el dret a decidir dels ciutadans de Biscaia, Àlaba i Guipúscoa per configurar, d'acord al "principi de legalitat", un nou model de relació "d'igual a igual" amb l'estat espanyol basat en la bilateralitat i de naturalesa "confederal".El text, acordat entre les dues formacions en la ponència de Autogovern del parlament basc que analitza la possible reforma de l'estatut polític d'Euskadi, ha sortit endavant amb la majoria que sumen el PNB i EH Bildu, malgrat que no ha comptat amb el suport de Elkarrekin Podem, el PSE, ni PP.En tot cas, la proposta per al preàmbul del nou estatut d'Euskadi -el text definitiu i complet encara haurà de passar per un llarg període de tramitació- estableix que "l'actualització de l'autogovern basc haurà d'atendre al principi de legalitat".Un dels que s'hi ha oposat és Elkarrekin Podem, qui afirma que la proposta del preàmbul "desborda completament" l'actual marc jurídic i no respecta la "pluralitat d'identitats" de la societat basca, sinó una "única". Per això, advoca pel "possibilisme" davant del "maximalisme" i defensa "una identitat plural i singular al mateix temps". En el seu vot particular al preàmbul de text estatutari, aquest grup lamenta que aquest és "maximalista" i renúncia "a conciliar les diferències entre els diferents projectes", i aprofundeix en una " voluntat de fer irreconciliable la diferència ".

