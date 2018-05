Clam a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en suport a Valtònyc

VÍDEO Crits de "Fora, foto, fora la justícia espanyola" i "els carrers seran sempre nostres" a la plaça de Sant Jaume https://t.co/lECXD0yOJZ pic.twitter.com/z79cRn0db2 — NacióDigital (@naciodigital) May 23, 2018

VÍDEO Entre el públic, es comenta amb to festiu la decisió del cantant de marxar a l'estranger: "Ben fet que ha fet". També se senten crits de "los borbones son unos ladrones" https://t.co/deF74ZLkyM pic.twitter.com/vtsBTBtNlr — NacióDigital (@naciodigital) May 23, 2018

Dia de mobilitzacions en solidaritat amb el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó per injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i amenaces , per algunes lletres de les seves cançons. Aquest vespre, desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en suport al cantant i a la llibertat d'expressió.En un principi, el motiu de la concentració era protestar també per l'empresonament del raper, però minuts abans ha transcendit la notícia que Valtònyc havia fugit a Bèlgica. Segons diversos mitjans, va marxar fa uns 10 dies per tal d'evitar la presó.La manifestació ha començat a la plaça de Sant Jaume entre crits de "los borbones son unos ladrones" i a favor de Valtònyc. Poca estona més tard, els manifestants han començat a pujar per la Via Laietana cridant consignes i també s'ha pogut sentir Els Segadors.La plataforma No Callarem ha organitzat la major part de concentracions en suport del raper. A les vuit del vespre, hi ha també una concentració a la Puerta del Sol de Madrid, i demà n'hi haurà també a València i Alacant.Dilluns de la setmana passada, l'Audiència Nacional va ordenar els eu ingrés en el termini de deu dies. Divendres passat, el Tribunal Constitucional va decidir rebutjar el recurs d'empara presentat pel cantant contra la sentència de l'Audiència, posteriorment ratificada pel Tribunal Suprem. Des de fa uns dies, el cantant s'enfronta a una nova denúncia. El partit Actúa Baleares va anunciar que duria als tribunals un vídeo en què Valtònyc demanava al públic de "matar un puto guàrdia civil aquesta nit"

