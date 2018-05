Barcelonins i turistes es fan seu el nou mercat de Sant Antoni: «És impressionant»

​Sant Antoni ha recuperat per fi el seu mercat, ressalta l'Àngela, de 90 anys: "Quan el van tancar em vaig fer un tip de plorar"

Una fruiteria amb sucs al mig del mercat de Sant Antoni. Foto: Jordi Bes

Entre les primeres clientes d'una polleria hi ha dues parelles de visitants que paguen 240 euros la nit per allotjar-se a un pis turístic

El primer dia de reobertura del mercat de Sant Antoni. Foto: Adrià Costa

Tres mercats en un i obertura al migdia Sant Antoni segueix sent tres mercats en un: el de productes frescos, els encants –roba i parament de la llar- i el dominical del llibre. Aquest dimecres ja han obert els dos primers. El fresc és el que té un horari més ampli: de dilluns a dissabte de 8 del matí a 8 del vespre, si bé a les 7 h ja hi ha els primers paradistes. Els encants mantenen per ara l'obertura quatre dies a la setmana, i no ho ampliaran a cinc com s'havia plantejat. Funcionen els dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 10 a 20.30.



En total són 235 establiments: 52 del fresc, 105 dels encants i 78 del dominical del llibre. Abans de la rehabilitació el mercat tenia 10 bars, i ara n'ha passat a haver-n'hi només tres. Tot i això, també hi ha sis parades amb degustació, o sigui que poden oferir menjar per endur que pot ser consumit en el mateix recinte. Alguna ha acabat tenint tamborets, però en cap cas es pot treure de la parada. A més, ha obert un supermercat Lidl al soterrani i un aparcament públic, mentre que el gimnàs haurà d'esperar a la tardor.



També es pot visitar la muralla finalitzada el segle XVII. Les parts que s'han mantingut rodegen una nova plaça pública que dona accés al supermercat, i més endavant a un gimnàs. En un futur també es farà visitable la calçada romana que s'ha preservat dins l'equipament. Pel que fa a les carpes provisionals de la Ronda de Sant Antoni que havien allotjat els paradistes mentre durava la reforma, l'Ajuntament calcula que s'hauran retirat abans de la tardor. Els veïns esperen que sigui l'abans possible.

Les parades del mercat de Sant Antoni s'han fet més grans. Foto: Adrià Costa

Dia zero al mercat de Sant Antoni. Els barcelonins han redescobert aquest dimecres el recinte històric de l'emblemàtic equipament , que feia més de vuit anys i mig que estava tancat per rehabilitar-lo. Per als veïns, ha estat el dia de buscar on tenen les parades habituals i tornar a comprar-hi, i per als venedors, l'inici de l'adaptació a una nova etapa. A primera hora també s'hi han deixat caure els primers turistes, amb el qual la ciutat ha constatat que ha nascut una nova atracció. Els visitants, veïns i comerciants consultats perhan coincidit en una cosa: el mercat ha quedat "impressionant".Gairebé l'únic que no ha canviat és l'esquelet original amb la forma dels quatre braços i un centre com si fos un panòptic. Vist des de fora, l'edifici ha ressorgit molt més despullat del que els barcelonins estaven acostumats a veure a finals de la dècada passada, quan va tancar perquè s'iniciessin les obres, que s'han desenvolupat amb tres alcaldes: Ada Colau, Xavier Trias i Jordi Hereu. Al sostre no hi ha uralita, s'ha recuperat el disseny original amb teules i unes lluernes que omplen l'interior de llum, i s'ha eliminat la marquesina que envoltava tot el recinte. Qui s'hi planta al davant, se sent cridat a entrar-hi.Aquesta ha estat una d'aquelles jornades d'exhibir orgull de ciutat, i més en un barri que gira al voltant del mercat, que va obrir el 1882. "Visca Barcelona!", ha etzibat una veïna al tinent d'alcalde Gerardo Pisarello i al regidor Agustí Colom mentre feien un primer balanç de la reobertura. L'Àngela, que s'ho mirava de prop, té 90 anys i des dels tres que anava a comprar al mercat. "Quan el van tancar em vaig fer un tip de plorar", ha rememorat, i ara es pensava que no veuria la reobertura. Han passat gairebé nou anys d'obres. "Ara ja em puc morir", ha subratllat, si bé el cert que no en té cap ganes. L'alcaldessa, Ada Colau, l'ha visitat a primera hora, i ha insistit que es tractava d'"un dia històric".L'expectació ha estat màxima. A les 10.00 h ja es produïen les primeres aglomeracions als passadissos centrals que, per a alguns, són massa estrets. Segons Colom, només tres parades –una de peix que es va traspassar fa un mes i dues dels encants de roba- no han pogut obrir. Tampoc part d'una de menjar per endur. Encara falten retocs, com ara alguns vidres que les separen, però tot s'ha posat en marxa amb "normalitat", ha indicat el regidor. Entre el que més crida l'atenció és que les parades són més grans, i els passadissos. "Els veig estret per als carrets i tot el que vindrà de japonesos i de tot", ha reflexionat la Manuela de Ros.Atrets per l'imponent edifici, l'Eric i la seva parella són uns nord-americans que ja passejaven pel mercat a les 8.40 h. Cadascun anava amb una maleta de rodes. "És espectacular", es repetien entre ells. Era el seu primer cop a Barcelona, acabaven d'arribar a la ciutat i se l'han trobat mentre buscaven l'hotel. "Es veu tan bonic des de fora... És impressionant", ha explicat l'Eric. Per a ells, Sant Antoni ha estat el primer contacte amb la capital catalana, i no tenien ni idea que existia. Al mercat ja han començat a fer passos per adaptar-se al turisme.A fruites i verdures Minyonet, que està molt a prop del centre, on es concentra la venda del peix, ja ofereixen sucs preparats. Estan col·locats al bell mig de la parada i abans no en tenien, confessen mentre hi ha cua de barcelonins per comprar. Algun també ha demanat provar un suc. "S'equilibrarà bastant. Hi haurà turisme però és més mercat de barri", assegura la comerciant. Tot i això, l'Eric i la parella no eren els únics turistes. A les 9.00 h ja hi havia dues parelles més de canadencs que també s'havien endinsat al mercat.Estaven davant una botiga d'aviram mirant. "Jo pensava que preguntaven per preguntar, uns altres que parlen per parlar", ha admès la Rita Oliver, que ha atès aquests turistes. Però s'han quedat uns llibrets de pollastre. I de la verduleria del davant, una safata de maduixes. Aviat també tindran fruita tallada. "Avui no és el dia, però sí que en tindrem", ha avançat en Sergi Vallès. Al mercat tothom diu que no es volen assemblar a la Boqueria , però els sucs recorden a aquest mercat massificat de turistes. No és que no n'hi haguessin abans a Sant Antoni –una parada de menjar per endur que no ha obert ja en tenia-, però ara proliferen.Les canadenques han comprat com si fossin barcelonines perquè s'allotgen a un pis turístic pròxim que han trobat fent un Google. També és el seu primer cop a Barcelona, on s'estan cinc dies abans d'agafar un creuer. I quan acabi, tornaran. Aquest dimarts ja van veure el mercat i han tornat per veure si havia obert. "És molt maco", indica la Diane Haist, mentre que la Sharon Cobban explica que quan viatgen els agrada estar a prop dels residents de la ciutat i no "apartades" en un hotel. "Som com la mateixa gent que ve aquí", defensa Cobban. Per cada nit que s'allotgen al pis turístic paguen uns 120 euros per parella, o sigui 240 euros pel pis. No amaguen que ho troben "car". Els turistes consultats admeten que no sabien res del debat obert sobre la massificació turística i la gentrificació , l'augment de preus quan una zona guanya atractiu i la posterior expulsió dels veïns que no els poden assumir. La preocupació perquè aquest fenomen s'intensifiqui a Sant Antoni amb el mercat sí que li ha arribat a la mateixa alcaldessa Colau, que també s'ha passejat pel recinte a primera hora. Un jubilat li ha explicat que uns avis que feia 40 anys que vivien al barri han hagut de marxar a viure a Sant Andreu per l'increment de preus de l'habitatge."S'ha d'aturar", li ha reclamat el jubilat, que li ha insistit: "Faci alguna cosa perquè jo la vaig votar a vostè". I encara hi ha tornat: "Queda un any, a veure què fa perquè la pugui tornar a votar jo i molts més". Colau ha indicat després als periodistes que es tracta d'"una preocupació compartida per l'Ajuntament i tota la ciutat de Barcelona". Segons ella, és una ciutat "molt bonica i molt estimada", on acudeixen molts visitants, cosa que ja li agrada, però amb límits al mercat: "Volem que serveixi per al barri i no per a l'especulació".Colau ha tornat a reclamar que el Congrés reguli els lloguers per allargar la duració dels contractes i evitar pujades "desorbitades" dels preus. I també ho ha fet Pisarello, el qual considera que ara cal que el mercat "no despersonalitzi el barri" i que els veïns s'hi puguin quedar. En tot cas, ha indicat que serà "un referent per a Barcelona i per Europa", ja que és tota una joia arquitectònica. L'alcaldessa també ha agraït la paciència dels veïns i els comerciants, però ha ressaltat que "ha valgut la pena" l'espera.

