Torra ajorna la presa de possessió i encarrega un informe jurídic contra el veto de Rajoy

El govern espanyol no té intenció d'aixecar el 155 fins que Torra desisteixi de nomenar consellers els empresonats i exiliats

Jordi Puigneró i Miquel Buch, en la reunió de grup de Junts per Catalunya Foto: Julio Díaz / Junts per Catalunya

Quim Torra i Elsa Artadi, durant la reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya Foto: Julio Díaz / Junts per Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat un informe a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per tal de trobar la via de publicació del decret de nomenaments dels nous consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), segons ha informat l'executiu en un comunicat. Torra, en aquest sentit, pretén "determinar les opcions per permetre la publicació, la presa de possessió i la formació d'un executiu català, i prendre la decisió que correspongui".De moment, aquesta presa de possessió no té data i està pendent del govern espanyol, que no vol publicar els nomenaments pel fet que inclouen dirigents empresonats i exiliats , com és el cas de Josep Rull -Territori-, Jordi Turull -Presidència-, Toni Comín -Salut- i Lluís Puig -Cultura-. En veure aquests dirigents en la llista facilitada per Torra, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va pactar amb el PSOE i amb Ciutadans mantenir l'aplicació de l'article 155 plenament vigent.La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Quim Torra, "pot recórrer el que li sembli oportú" respecte al bloqueig del seu govern als nomenaments dels consellers de la Generalitat, però ha insistit que el govern de Rajoy "no" publicarà per ara el decret de la composició del govern perquè encara estudia "la viabilitat" d'un executiu que contradiu la decisió del Tribunal Suprem de no permetre les investidures de Rull i Turull.En declaracions als passadissos del Congrés, Sáenz de Santamaría ha insistit que Torra té “a les seves mans” la possibilitat de nomenar un Govern viable i aixecar el 155. “Si Torra vol tornar a la normalitat de les institucions sap que ha de fer: complir l’acord del Senat i respectar els interessos dels catalans que el que volen és un govern efectiu”, ha dit. Sáenz de Santamaría ha fet aquestes manifestacions pocs minuts després que Torra ha demanat n dictamen a la Comissió Jurídica Assessora "per tal de trobar la via de publicació del decret de nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)", segons ha informat el Govern a través d'un comunicat.El secretari del Govern, Víctor Cullell, va enviar ahir una carta a la Moncloa en la qual demanava explicacions sobre la negativa de l'executiu a publicar els nomenaments. De moment, segons fonts de Presidència, no hi ha resposta . Torra analitza aquest matí la incertesa sobre la presa de possessió amb el grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), que s'ha reunit amb ell a la cambra catalana des del migdia. En aquesta trobada ja hi han assistit els nous consellers Miquel Buch i Jordi Puigneró.L'informe que ha demanat Torra a la Comissió Jurídica Assessora també haurà d'estudiar la possibilitat d'emprendre mesures legals contra el govern espanyol. "La publicació del decret de nomenaments del Govern al DOGC és un acte degut que no hauria de patir cap interferència", recalca la Generalitat en el comunicat."Els drets polítics de totes les persones designades per formar part del Govern estan intactes, i, per tant, no hi ha cap motiu que justifiqui que no puguin prendre possessió de la seva responsabilitat. El poble de Catalunya, en la seva totalitat, té dret a tenir un Govern. Només l'acció de l'Estat impedeix la formació de l'executiu i, per tant, perllonga la vigència de l'aplicació de l'article 155 i la consegüent suspensió de l'autogovern del país", recalca el text. La intervenció de l'autonomia aprovada pel Senat estipulava que cessaria quan el nou executiu prengués possessió del càrrec.

