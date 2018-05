L'Audiència Nacional envia a judici Trapero i la cúpula d'Interior

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha dictat ja la interlocutòria de conclusions en la causa oberta contra l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari d'Interior César Puig (els dos últims destituïts pel 155).Això suposa posar punt i final a la instrucció d'aquesta causa. Lamela ha processat Trapero per un delicte d'organització criminal i dos de sedició pels fets del 20 de setembre i també per l'1-O; a Laplana per un delicte de sedició (pel 20 de setembre) i als dos exalts càrrecs d'Interior per organització criminal i només un únic delicte de sedició (per l'1-O).El 23 d'abril, la magistrada ja va confirmar els seus processaments i va rebutjar els recursos de les defenses. Ara fa el pas definitiu per enviar la causa a la secció primera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional, que haurà d'obrir judici oral. Aquesta secció està presidida Concepción Espejel (que també ha presidit el judici dels joves d'Alsasu) i formada pels magistrats Ramon Sáez, Manuela Fernández de Prado, Nicolás Poveda i Eduardo Gutiérrez. A banda d'Espejel, dos magistrats més formaran el tribunal que jutjarà el cas.

