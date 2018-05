La Pimec celebrarà eleccions el 19 de juny amb Josep González com a gran favorit

La junta directiva de la Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, ha convocat eleccions per al proper 19 de juny. Tret de sorpresa majúscula, però, el guió està escrit. L'actual president, Josep González, ja va anunciar el 24 d'abril passat que tenia la intenció de tornar a presentar la seva candidatura perquè així li havia demanat el seu equip. I tot indica que González no tindrà adversari. Fins al 7 de juny hi ha temps per presentar candidatures.Josep González és ja un històric en el lideratge de la petita i mitjana empresa. Va presidir la patronal Sefes el 1990 i, des del 1997, quan Sefes es va fusionar amb la Pimec, presideix aquesta organització. González va protagonitzar una polèmica amb el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, quan va desmentir unes declaracions d'aquest en què preveia dècades de crisi econòmica per culpa del procés sobiranista. Josep González va subratllar les bones perspectives de l'economia catalana. Això sí, va reclamar la formació d'un nou Govern l'abans possible.

