Mor Antoni Traveria, periodista i director de la Casa Amèrica Catalunya

El director de la Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria, ha mort aquesta matinada als 61 anys a causa d'una llarga malaltia, segons ha informat la Casa Amèrica. Traveria ocupava des del 2004 el càrrec de director general de l'aleshores l'Institut Català de Cooperació Iberoamericana (ICCI), que va refundar el 2006 com a Fundació Casa Amèrica Catalunya amb un patronat format per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el govern espanyol a través de l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament (AECID) i els socis de l’ICCI.Durant el període 2004-2018, la tasca de Casa Amèrica Catalunya ha estat distingida amb importants guardons com la Creu de Sant Jordi el 2011 i la Medalla d’Or al Mèrit Cívic el 2012 en reconeixement a la seva trajectòria per l’enfortiment dels vincles entre Catalunya i la comunitat iberoamericana.Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB, Traveria va exercir com a periodista i professor. Va ser corresponsal de Televisió Espanyola als països de l'Amèrica del Sud entre el 1988 i 1990. També va ocupar càrrecs importants a Ràdio Nacional d'Espanya i Televisió Espanyola a Catalunya i a les Illes Balears. Traveria va ser director de continguts i informació del Fòrum Internacional de les Cultures 2004.En el camp docent, va ser professor associat a les Facultats de Ciències de la Comunicació de la UAB i la Universitat Ramon Llull. També va ser professor del Màster de Relacions Internacionals a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UPF. Així mateix, Traveria, va col·laborar en diversos mitjans.

